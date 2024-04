Cựu học sinh THCS Marie Curie Hà Nội mở triển lãm, gỡ rối cho teen thi vào lớp 10

HHT - Hiểu rõ những khó khăn và vất vả của teen khi bước vào giai đoạn thi chuyển cấp quan trọng, hội cựu học sinh của trường THCS Marie Curie Hà Nội đã thành lập dự án phi lợi nhuận, gỡ rối giúp các "hậu bối".

Trải qua 4 mùa hoạt động và nhận được đông đảo sự quan tâm từ phía phụ huynh và các em học sinh, WITH - We Inspire Towards Highschool được điều hành bởi nhóm cựu học sinh trường THCS Marie Curie Hà Nội, đang bước sang phase 2 của mùa hoạt động thứ 4. Teen mong muốn được tiếp tục thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng các bạn nhỏ vượt vũ môn như tên của dự án.

Với chủ đề The Time M4chine - cỗ máy du hành thời gian trên chặng đường ôn thi chuyển cấp, WITH mùa IV phase 2 đã tổ chức sự kiện trực tiếp để chào đón các bạn học sinh với tên gọi “Mystery of April”.

Đến với sự kiện, các bạn học sinh được ngắm nhìn những tác phẩm thủ công dưới bàn tay tỉ mỉ của BTC. Bên cạnh đó, các em còn được trực tiếp tham gia khâu sáng tạo và tô điểm thêm vào những tác phẩm trưng bày trong triển lãm.

Mystery of April còn tạo ra một không gian giải đáp những thắc mắc về THPT nói chung và kỳ thi vào 10 nói riêng. Đây là nơi để teen lớp 9 thoải mái chia sẻ những tâm sự của riêng mình, tạo cơ hội cho các bạn tham gia những hoạt động ngoại khóa, xây dựng những mối quan hệ mới để giao lưu và học hỏi từ các bạn đồng trang lứa.

Mystery of April được tổ chức miễn phí dưới hình thức triển lãm tương tác mới lạ được khắc họa qua 4 giai đoạn: “Khó khăn” - “Kỷ niệm đáng nhớ” - “Phương pháp” - “Mục tiêu”, với ba booth chính là: “Giải mã mật thư”, “Thiên biến vạn hóa” và “Polaroid Love”. Tại đây, các nhà du hành nhỏ sẽ được trải nghiệm vô vàn hoạt động lý thú như: Tìm kiếm manh mối từ mật thư, design bullet journal... cũng như lắng nghe tư vấn tận tình về kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 từ các anh chị đi trước.

Mystery of April còn có sự tham gia và góp mặt của các khách mời ấn tượng như UP BAND, THE NORTH WALL OF PDP, GLEE PDP và PDP INSTRUMENT CLUB. Sau chương trình, teen không chỉ được giải tỏa những tâm tư, khó khăn mà còn được vui chơi, giải trí sau một thời gian dài học tập miệt mài.