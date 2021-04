Cựu Tổng thống Trump đang dần từ bỏ “tên thương hiệu” của mình để dùng số 45, tại sao vậy?

HHT - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành cả cuộc đời để gắn tên mình lên tất cả mọi thứ, từ những tòa tháp đến hãng hàng không. Nhưng giờ đây, dường như ông đang thay thế chữ Trump bằng con số 45 ở khắp mọi nơi. Điều này có ý nghĩa gì vậy?

Tuần trước, Tổng thống Mỹ thứ 45 đã giới thiệu trang web chính thức của mình: 45Office.com (Văn phòng 45). Đây là điều rất khác thường, vì những người tiền nhiệm của ông đều dùng tên làm địa chỉ trang web.

Và con số 45 không chỉ xuất hiện ở đó. Ủy ban Hành động Save America của ông Trump có địa chỉ web là SaveAmerica45.com. Những dòng tweet cũ ở tài khoản Twitter của Nhà Trắng giờ được lưu trữ tại tài khoản @WhiteHouse45.

Tại sao một người vốn đề cao cái tên của mình như ông Trump bỗng nhiên lại cứ dùng số 45 như vậy? Liệu có phải ông thấy đó là… số đẹp, hay còn có ý nghĩa gì khác?

Để giải thích về sự thay đổi của ông Trump, John Boyd, một nhà tư vấn bất động sản, nhận xét: “Ông Trump đang chống lại các quy ước thông thường. Ông ấy đã là một kiểu ứng viên Tổng thống “khác biệt”, là một Tổng thống khác biệt, và bây giờ ông ấy muốn là một cựu Tổng thống “khác biệt”, một người có thương hiệu toàn cầu”.

Những người làm công việc xây dựng thương hiệu cho các tập đoàn và cả trong chính trị cũng cho rằng, ít có khả năng là ông Trump “chọn bừa”, mà đây là một quyết định có cân nhắc.

Bởi tạo dựng thương hiệu chính là “nghề tủ” của cựu Tổng thống Trump. Ngay cả cựu Tổng thống Bill Clinton cũng gọi ông Trump là “người tạo thương hiệu bậc thầy”.

Sam Nunberg, từng là cố vấn của ông Trump, nói: “Người ta không bao giờ có thể lấy con số 45 khỏi ông ấy. Về mặt tâm lý, khi bạn nói “Tổng thống Bush” chẳng hạn, bạn sẽ nghĩ đó là Tổng thống “một nhiệm kỳ”. Nhưng nếu bạn đưa con số vào, chẳng hạn là “Tổng thống thứ 45”, thì bạn ít nghĩ đến vấn đề nhiệm kỳ hơn”.

Ngoài ra, việc dùng con số 45 cũng khiến ông Trump gạt đi cái ý tưởng rằng mình đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Tất cả những người ủng hộ ông, cũng như trong những thông điệp của các ủy ban, tổ chức liên quan đến ông, đều không bao giờ gọi hoặc viết về ông là “cựu Tổng thống”. Mà ông luôn là “Tổng thống thứ 45”.

Thậm chí, nhiều người ủng hộ ông Trump đã gửi đơn tới Văn phòng Bằng sáng chế để đăng ký thương hiệu thời trang tên là 45. Mặc dù ông Trump không (hoặc chưa) đăng ký như thế.

Greg Behr, người đồng sáng lập Durham, một công ty tư vấn tiếp thị từng làm việc với những tập đoàn lớn như Google và Uber, viết rằng: “Trump là một thương hiệu. 45 là một logo. Bạn có thể tưởng tượng thế này, những hàng hóa “ăn theo” (chứ không phải tiền bán vé) mới chính là cách để người ta kiếm được nhiều tiền từ các bộ phim. Tôi tin rằng, sớm thôi, bạn sẽ bắt đầu thấy con số 45 ở rất nhiều loại sản phẩm mà bạn có thể mua được”. Cũng phải thôi, các fan của ông Trump sẽ thấy những món đồ số 45 thì có tính biểu tượng và trung tính hơn (ít cực đoan hơn) là có chữ “Trump”.

Nhưng tất nhiên, cũng có thể số 45 có ý nghĩa khác. Nunberg giải thích: “Ông ấy rất thích chữ the (mạo từ xác định trong tiếng Anh). Bạn thấy đấy: The Apprentice (tên chương trình truyền hình của ông Trump), the winner (người chiến thắng), the icon (biểu tượng). Và giờ là The 45th president (Tổng thống thứ 45)”.

Thục Hân