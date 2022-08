Da LAB, Ngọt kết hợp "xịn xò" với The Moffatts, A1, màn cầu hôn thành công trong sân khấu "I Do"

HHT - Bất chấp cơn mưa lớn, sân khấu của HAY Glamping Music Festival "cháy" cuồng nhiệt với sự trở lại của những boyband đình đám thế giới thập niên 90. Màn kết hợp bất ngờ, đặc biệt của Da LAB cùng A1, Ngọt và The Moffatts/ Music Travel Love khiến fan âm nhạc thỏa mãn.

Sau những sân khấu đặc sắc của những nghệ sĩ "sân nhà" như Trọng Hiếu, Trang, Tùng..., phần xuất hiện của những boyband quốc tế đã khiến không khí của lễ hội âm nhạc tại công viên Yên Sở (Hà Nội) "nóng" hơn bao giờ hết. Khi những giai điệu đầy hoài niệm của The Day We Find Love, Party People, Don't Make Me Wait,... vang lên cũng là lúc khán giả vỡ òa vì sự xuất hiện của 911.

Đặc biệt, bản hit I Do đã được 911 tái hiện trọn vẹn hệt như cách lời ca năm nào từng chiếm lấy trái tim của khán giả khi mới phát hành. Bầu không khí còn lãng mạn, ngọt ngào "đến 200%" với màn cầu hôn bất ngờ của một cặp đôi khi điệp khúc của I Do vang lên. Kiss cam của lễ hội âm nhạc đã bắt trọn khoảnh khắc chàng trai cầu hôn cô gái.

Không hề "kém cạnh" 911, nhóm nhạc The Moffatts/ Music Travel Love cũng mang đến cho khán giả những ca khúc lãng mạn. Trong màn mưa nhẹ, bầu không khí da diết hòa cùng những bản tình ca làm nên tên tuổi The Moffatts như I’ll Be There For You, If Life Is So Short..., những cặp đôi dưới sân khấu cũng không ngại trao nhau những cái ôm, những nụ hôn tình cảm khiến "hội F.A" phát hờn.

Thông tin cho người hâm mộ về lịch trình sắp tới của mình tại Việt Nam, The Moffatts cũng "tiện thể" nhờ khán giả tư vấn những đặc sản mà nhóm nên thử trong chuyến food tour xuyên Việt. Phở, bánh mì, bún chả là những món ăn được khán giả hô lớn để đáp lại yêu cầu đáng yêu từ The Moffatts.

Chưa dừng lại ở đó, vocalist của Ngọt cũng khiến khán giả bất ngờ khi hòa giọng cùng The Moffatts trong ca khúc Miss You Like Crazy, Misery. Vốn hâm mộ The Moffatts từ lâu, màn song ca cùng thần tượng của Thắng đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy thỏa mãn bằng tất cả niềm đam mê của anh chàng cùng boyband quốc tế đình đám.

Theo kịch bản, Thắng chỉ biểu diễn cùng The Moffatts ca khúc Miss You Like Crazy. Tuy nhiên, vì quá yêu thích âm nhạc của nhóm, Ngọt đã chọn biểu diễn thêm ca khúc Misery "để xem The Moffatts có lên hát cùng mình không". Không phụ sự kỳ vọng, các chàng trai của The Moffatts đã ngay lập tức trở lại sân khấu để cất giọng cùng Thắng trong Misery.

Sau Ngọt và The Moffatts, ban nhạc huyền thoại A1 cùng Da LAB tiếp tục thổi bùng sức nóng của đêm diễn với ca khúc Everytime. Kết thúc màn trình diễn, A1 không quên thổ lộ mong muốn trở lại Việt Nam nhiều hơn. Dù phát âm chưa rõ nhưng các chàng trai cũng không ngại nói lớn: "Chúng tôi yêu các bạn" bằng tiếng Việt.