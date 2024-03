"Vòng tay tình bạn" tại The Eras Tour có gì đặc biệt mà khiến Swifties mê mẩn?

HHT - Chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift đang đổ bộ Singapore và các Swifties cũng bận rộn làm những chiếc "vòng tay tình bạn" để trao đổi với nhau tại các buổi biểu diễn. Vậy điều gì khiến cho trào lưu này trở nên cực kì "hot"?

Việc trao đổi những chiếc vòng tay tình bạn (friendship bracelet) đầy màu sắc chính thức trở thành một hoạt động thú vị dành cho những người tham dự The Eras Tour của Taylor Swift. Những chiếc vòng tay đầy màu sắc thường chứa tên các bài hát, album của Taylor Swift hoặc những câu nói đùa mà chỉ trong cộng đồng Swifties mới biết.

Các nền tảng mạng xã hội tràn ngập những hướng dẫn về cách làm vòng tay tình bạn cho tour diễn và người hâm mộ cũng chia sẻ những chiếc vòng tay của họ trên khắp TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem. Không khó để bắt gặp các nhóm bạn tụ tập trước buổi diễn để cùng nhau tạo ra những chiếc vòng tay. Thậm chí còn có các nhóm Facebook chuyên chia sẻ những mẹo thủ công và ý tưởng để làm vòng tay.

Nguồn gốc của trào lưu này dường như bắt nguồn trực tiếp từ lời bài hát You’re On Your Own, Kid thuộc album Midnights của Taylor Swift. Lời bài hát trong ca khúc viết rằng: "Hãy làm những chiếc vòng tay tình bạn, nắm lấy khoảnh khắc và tận hưởng nó". Vào năm 2019, nữ ca sĩ cũng chia sẻ hình ảnh cánh tay của cô nàng đeo đầy những chiếc vòng tay tình bạn để quảng bá cho album Lover.

Trào lưu này lan rộng chỉ sau 2 tháng kể từ khi chuyến lưu diễn The Eras Tour chính thức bắt đầu. Việc này còn thu hút cả những ngôi sao hàng đầu Hollywood khi tham dự The Eras Tour như Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, Jennifer Lawrence, Sarah Paulson… Một số người nổi tiếng còn được nhận những chiếc vòng tay tình bạn từ các Swifties và nhanh chóng khoe chúng trên các trang mạng xã hội.

Ngoài ra, vòng tay tình bạn cũng chính là điều đã đưa Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce đến với nhau. Trong một podcast, Travis Kelce đã chia sẻ rằng anh đã làm một chiếc vòng tay tình bạn với số điện thoại của mình để gửi cho Taylor Swift khi tham dự The Eras Tour tại Kansas City.

Tuy nhiên, anh chàng đã không có cơ hội để tặng chiếc vòng ấy cho cô nàng bởi Taylor Swift cần nghỉ ngơi và không gặp bất kỳ ai sau buổi diễn. Dù vậy, một người trong đội ngũ của Taylor Swift đã nghe được những chia sẻ và đã giúp anh chàng liên lạc với giọng ca Red. Và như chúng ta đã biết, Travis và Taylor chính thức hẹn hò chỉ vài tháng sau đó.