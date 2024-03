Taylor Swift công bố phiên bản cuối cùng của album mới tại The Eras Tour Singapore

HHT - Ngày 3/3, đêm thứ 2 của "The Eras Tour" tại Singapore đã chính thức khép lại trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ khi Taylor Swift thông báo phiên bản cuối cùng cho album mới "The Tortured Poets Department".

The Eras Tourtại Singapore của Taylor Swift đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi đây là địa điểm duy nhất mà chuyến lưu diễn ghé thăm tại Đông Nam Á. Trong đêm thứ 2 của tour diễn tại đây, Taylor Swift đã thông báo về phiên bản thứ 4 cũng là phiên bản cuối cùng của album mớiThe Tortured Poets Departmentmang tên The Black Dog khi chuẩn bị diễn các ca khúc bất ngờ không có trong setlist.

Ngay sau khi được thông báo, các bài viết phân tích về cái tên của phiên bản này đã xuất hiện trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Theo những bài phân tích, The Black Dog là phép ẩn dụ cho giai đoạn trầm cảm của một người, có mối liên quan mật thiết với nữ diễn viên Clara Bow và Clara Bow cũng chính là tên một ca khúc trong album mới lần này của Taylor Swift.

Dù vậy, nhiều người cho rằng Taylor Swift và đội ngũ của cô đã có kế hoạch thông báo phiên bản này vào đêm đầu tiên của The Eras Tour tại Singapore. Trong đêm đầu tiên, tài khoản Instagram của Taylor Swift đã phát trực tiếp khiến nhiều người hâm mộ hồi hộp về những gì diễn ra tiếp theo.

Tuy nhiên, phiên livestream đã kết thúc nhanh chóng ngay sau đó và show diễn vẫn diễn ra như thường lệ khiến nhiều người khá thất vọng. Tài khoản của đội ngũ Taylor Swift - Taylor Nation đã đăng một dòng trạng thái ẩn ý trên Twitter: “Cuộc họp #TSTTPD đã bị hoãn lại. Hi vọng bạn thích bản mashup đó”. Cộng đồng yêu nhạc cho rằng Taylor Swift đã quên công bố phiên bản này vào đêm đầu tiên ở Singapore theo đúng kế hoạch.