Dàn Hoa - Á hậu Việt đẹp rực rỡ trong trang phục truyền thống đón Tết Bính Ngọ

HHTO - Chào đón Tết Bính Ngọ 2026, dàn Hoa - Á hậu Việt đồng loạt khoe loạt ảnh cùng áo dài, áo bà ba trên trang cá nhân. Hoa hậu Trúc Linh, Khánh Vân và các Á hậu Châu Anh, Vân Nhi vừa đẹp dịu dàng vừa rực rỡ trong trang phục truyền thống đón năm mới.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh xinh đẹp dịu dàng, đơn giản cùng tà áo dài màu trắng ngà, nàng hậu chụp tại các địa điểm quen thuộc của Hà Nội như phố Hàng Mã, Văn Miếu Quốc Tử Giám, chợ Đồng Xuân.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh có 2 bộ ảnh áo dài đẹp ấn tượng. Bộ áo dài đỏ được nàng hậu lựa chọn chụp cùng hoa lan trắng và nón quai thao.

Bộ ảnh với áo dài gấm màu trắng của Châu Anh cũng ấn tượng không kém. Nàng hậu khoe nhan sắc dịu dàng, đẹp như tranh vẽ.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi xinh đẹp như thiếu nữ Hà Thành xưa với áo dài hồng, sắc sảo như mỹ nhân cổ trang cùng áo dài gấm.

Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi lựa chọn nhiều kiểu trang phục truyền thống khi tham gia các sự kiện cuối năm.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân khoe nhan sắc rực rỡ trong các thiết kế áo dài cách tân.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh chọn áo dài lụa hồng, quần lụa trắng, kết hợp cùng phụ kiện quạt xếp màu đen.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh gây bất ngờ cùng áo dài ren màu đen, mang đến vẻ đẹp đầy bí ẩn.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh cũng chọn áo dài và áo bà ba cho các hoạt động cuối năm.

Đại sứ Du lịch & Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương khoe bộ ảnh áo dài với hoa thược dược đỏ vô cùng hút mắt.