Hoa hậu Thanh Thủy, Lương Thùy Linh, Thiên Ân cùng nhau chụp bộ ảnh đón Tết

HHTO - Đến hẹn lại lên, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Lương Thùy Linh và Đoàn Thiên Ân lại tung bộ ảnh đón Tết mang đậm tinh thần văn hóa Việt. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ba nàng hậu thực hiện bộ ảnh Tết chung.

Mỗi năm, cứ đến thời điểm gần Tết Nguyên đán là ba nàng hậu gồm: Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh và Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân lại cùng nhau chụp chung bộ ảnh mang đậm tinh thần văn hoá Việt.

Năm nay, bộ ảnh của Thanh Thủy, Lương Thùy Linh và Thiên Ân được dựng trên bối cảnh làng quê Việt Nam, với các đụn rơm, căn nhà gỗ, chõng che… và đặc biệt không thể thiếu là nồi bánh chưng xanh.

Mặc dù đây chỉ là phối cảnh được dựng lại, nhiều món đồ chỉ là đạo cụ hỗ trợ, nhưng hình ảnh các nàng hậu vui đùa thoải mái, vô tư, mang lại cảm giác gần gũi và vui vẻ.

Thanh Thủy, Lương Thùy Linh và Thiên Ân không mặc áo dài, mà chọn ba bộ đồ bà ba với chất liệu lụa tơ tằm mềm mại, màu sắc tươi sáng. Đây cũng là một trong những trang phục rất được lòng các bạn trẻ trong dịp Tết nhờ sự thoải mái và dễ chịu khi mặc.

Bộ ảnh nhận được sự khen ngợi của fan nhan sắc Việt, và cũng trở thành một gợi ý thú vị để các bạn gái có thể thực hiện bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ 2026. Bên cạnh các bộ ảnh áo dài tại các địa danh nổi tiếng, một bộ ảnh giản dị, mộc mạc hơn với hình ảnh thôn quê Việt Nam cũng sẽ là một hình ảnh rất đẹp chào năm mới.