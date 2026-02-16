Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Thanh Thủy, Lương Thùy Linh, Thiên Ân cùng nhau chụp bộ ảnh đón Tết

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đến hẹn lại lên, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Lương Thùy Linh và Đoàn Thiên Ân lại tung bộ ảnh đón Tết mang đậm tinh thần văn hóa Việt. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ba nàng hậu thực hiện bộ ảnh Tết chung.

thanh-thuy-thien-an-ltl9.jpg
thanh-thuy-thien-an-ltl8.jpg
thanh-thuy-thien-an-ltl.jpg
thanh-thuy-thien-an-ltl3.jpg

Mỗi năm, cứ đến thời điểm gần Tết Nguyên đán là ba nàng hậu gồm: Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh và Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân lại cùng nhau chụp chung bộ ảnh mang đậm tinh thần văn hoá Việt.

﻿thanh-thuy-thien-an-ltl11.jpg
thanh-thuy-thien-an-ltl1.jpg
﻿thanh-thuy-thien-an-ltl6.jpg
thanh-thuy-thien-an-ltl10.jpg

Năm nay, bộ ảnh của Thanh Thủy, Lương Thùy Linh và Thiên Ân được dựng trên bối cảnh làng quê Việt Nam, với các đụn rơm, căn nhà gỗ, chõng che… và đặc biệt không thể thiếu là nồi bánh chưng xanh.

thanh-thuy-thien-an1.jpg
thanh-thuy-ltl.jpg﻿
thien-an-ltl.jpg

Mặc dù đây chỉ là phối cảnh được dựng lại, nhiều món đồ chỉ là đạo cụ hỗ trợ, nhưng hình ảnh các nàng hậu vui đùa thoải mái, vô tư, mang lại cảm giác gần gũi và vui vẻ.

﻿thanh-thuy-thien-an-ltl7.jpg
﻿thanh-thuy-thien-an-ltl2.jpg﻿
thanh-thuy-thien-an.jpg﻿
thanh-thuy-thien-an2.jpg

Thanh Thủy, Lương Thùy Linh và Thiên Ân không mặc áo dài, mà chọn ba bộ đồ bà ba với chất liệu lụa tơ tằm mềm mại, màu sắc tươi sáng. Đây cũng là một trong những trang phục rất được lòng các bạn trẻ trong dịp Tết nhờ sự thoải mái và dễ chịu khi mặc.

Bộ ảnh nhận được sự khen ngợi của fan nhan sắc Việt, và cũng trở thành một gợi ý thú vị để các bạn gái có thể thực hiện bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ 2026. Bên cạnh các bộ ảnh áo dài tại các địa danh nổi tiếng, một bộ ảnh giản dị, mộc mạc hơn với hình ảnh thôn quê Việt Nam cũng sẽ là một hình ảnh rất đẹp chào năm mới.

123456.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Việt Nam #Tết Bính Ngọ #làng quê #bộ ảnh #Văn hoá Việt #Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy #Hoa hậu Lương Thùy Linh #Hoa hậu Đoàn Thiên Ân #áo bà ba

Xem thêm

Cùng chuyên mục