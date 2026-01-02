Dàn Hoa - Á hậu Việt xinh đẹp lộng lẫy, tưng bừng chào năm mới 2026

HHTO - Chào đón năm mới 2026, dàn Hoa - Á hậu Việt tung loạt ảnh xinh đẹp, khoe những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trong đó, áo dài vẫn là lựa chọn được yêu thích nhất.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy chào năm 2026 với bộ ảnh thời trang kết hợp cùng NTK Lê Thanh Hoà. Các thiết kế trong bộ sưu tập Thu Đông 2025 lấy nguồn cảm hứng từ Huế với vẻ đẹp cung đình, di sản truyền thống.

Tham gia một sự kiện ngày cuối năm, nàng hậu mặc áo dài cổ yếm cách điệu, khoe nhan sắc vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Thanh Thủy mặc áo dài đồng điệu cùng đàn chị là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khoe nhan sắc mặn mà, trưởng thành trong thiết kế áo dài hồng đính kết lấp lánh.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đi dự đám cưới ngày cuối năm trong một thiết kế sang trọng, nàng hậu cầm chiếc túi xách hàng hiệu, phong cách đúng chuẩn "dâu hào môn".

Trước đó Hoa hậu Đỗ Thị Hà có loạt ảnh đón Giáng sinh trẻ trung, tươi tắn bên cây thông Noel.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy khoe bộ ảnh kết hợp cùng thương hiệu trang sức xa xỉ Chaumet.

Loạt ảnh Giáng sinh trước đó của Hoa hậu Tiểu Vy cũng khiến người hâm mộ trầm trồ.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc khoe niềm hạnh phúc thật đặc biệt khi được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025.

﻿﻿ ﻿ ﻿

Hoa hậu Ý Nhi diện áo dài, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới 2026.

﻿ ﻿

Hoa hậu Khánh Vân chào đón năm mới với thiết kế mang sắc đỏ nổi bật, giữa màn pháo hoa rực rỡ.

Hoa hậu Kiều Duy khoe nhan sắc ngọt ngào cùng áo dài hồng lấp lánh trên đường phố Sài Gòn.