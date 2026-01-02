Hoa hậu Thanh Thủy khoe vẻ đẹp cổ điển trong bộ ảnh lấy cảm hứng từ cố đô Huế

HHTO - Khép lại năm cũ 2025, chào đón năm 2026 với những dự định và hoài bão mới, Hoa hậu Thanh Thủy kết hợp cùng NTK Lê Thanh Hòa tung bộ ảnh thời trang mang đậm nét văn hoá Việt.

BST là lời tri ân dành cho vùng đất cố đô Huế sau bão giông, và cũng là cách kể về hành trình tái sinh của vẻ đẹp Việt: Bền bỉ, dịu dàng nhưng đầy nội lực. Hình ảnh Huế trong bộ sưu tập không chỉ là biểu tượng của di sản, mà còn là hình ảnh của sự hồi sinh, nơi truyền thống được chưng cất bằng tinh thần đương đại, để lan tỏa giá trị nhân văn vượt qua mọi thử thách.

Với BST Thu Đông 2025, NTK Lê Thanh Hòa không chỉ tạo nên những thiết kế đẹp mà còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa quá khứ và tương lai. Mỗi trang phục là một mảnh ghép của hành trình bảo tồn và làm mới di sản, tạo cầu nối đưa giá trị văn hoá đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Để phù hợp với phong cách Huế, bộ sưu tập mang các tông vàng son, đỏ đậm, xanh thiên thanh và đen. Những gam màu này gợi nhắc đến không gian cung đình và kiến trúc cổ, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Hoa hậu Thanh Thủy mang đến nét đẹp kiêu sa, quyền quý mà vẫn vô cùng mềm mại, nữ tính. Loạt ảnh được giới thiệu trên tạp chí Heritage của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, mang hình ảnh văn hoá Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.