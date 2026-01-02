Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh khoe vẻ đẹp sắc sảo trong bộ ảnh chào năm mới 2026

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh vừa tung bộ ảnh mới chào đón năm 2026. Nàng hậu khoe vẻ đẹp sắc sảo, hình thể đẹp chuẩn chỉnh, gửi lời chúc nhẹ nhàng cho năm mới.

Từ một sinh viên trẻ, Hà Trúc Linh bước lên sân khấu nhan sắc lớn Hoa hậu Việt Nam 2024 với tinh thần cầu tiến, và kể từ giây phút đăng quang, người đẹp không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, từ biểu tượng vẻ đẹp Việt cho tới người truyền cảm hứng tích cực cho nhiều bạn trẻ.

﻿ha-truc-linh5.jpg
﻿ha-truc-linh.jpg﻿
ha-truc-linh7.jpg
ha-truc-linh1.jpg

Chào đón năm mới 2026, Hoa hậu Hà Trúc Linh tung bộ ảnh mới đúng chuẩn beauty queen, khoe vẻ đẹp sắc sảo, thăng hạng sau hơn nửa năm đăng quang.

ha-truc-linh9.jpg
ha-truc-linh8.jpg

Sau một năm đất nước trải qua nhiều biến cố về thiên tai, Hoa hậu Việt Nam 2024 mong rằng năm mới 2026 sẽ nhẹ nhàng hơn với tất cả mọi người.

ha-truc-linh11.jpg
ha-truc-linh2.jpg

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Hà Trúc Linh đã dành thời gian tham gia chuỗi hoạt động xã hội trải dài nhiều tỉnh thành, từ hỗ trợ các chương trình xã hội đến trao đổi về giáo dục, lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần cống hiến và trách nhiệm của một Hoa hậu. Người đẹp cũng liên tục xuất hiện tại các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các show thời trang lớn trên cả nước.

﻿ha-truc-linh6.jpg
ha-truc-linh10.jpg
ha-truc-linh4.jpg
ha-truc-linh3.jpg

Kể từ giây phút đăng quang, hành trình của Hà Trúc Linh không chỉ dừng lại ở danh hiệu mà còn mở ra những cánh cửa lớn hơn, giúp người đẹp ngày càng khẳng định vai trò của một đại sứ hình ảnh, gương mặt hoạt động xã hội tích cực.

Hoa hậu Hà Trúc Linh vẫn đang tiếp tục hoàn thành chương trình học tại trường song hành với các hoạt động cộng đồng, xã hội trong vai trò Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp luôn xác định việc học là nền tảng quan trọng để phát triển lâu dài.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
