Dàn Hoa - Á hậu xuất hiện như thiên thần tại concert Bắc Bling của Hoà Minzy

HHTO - Tại buổi fan concert Bắc Bling, Hòa Minzy khiến fan gào thét khi biến sân khấu thành sàn diễn thời trang với sự xuất hiện như thiên thần của dàn Hoa - Á hậu đình đám: Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Hương Giang, Ngọc Châu, Bùi Xuân Hạnh, Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Mook Ngọc Trai, Á hậu - Siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Tại buổi fan concert Bắc Bling, bên cạnh việc mang đến loạt tiết mục được dàn dựng công phu hoành tráng, Hòa Minzy khiến fan gào thét khi biến sân khấu thành sàn diễn thời trang với sự xuất hiện của dàn Hoa - Á hậu.

Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Hương Giang, Ngọc Châu, Bùi Xuân Hạnh, Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Mook Ngọc Trai, Á hậu - Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cùng sải bước trong những bộ cánh lộng lẫy như những thiên thần Victoria's Secret.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy xinh như Tinkerbell trong thiết kế màu xanh dương.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2025 Huỳnh Thị Thanh Thủy như một siêu mẫu Victoria's Secret trong thiết kế gam hồng baby.

Hoa hậu Hương Giang không đeo cánh thiên thần, cô chọn thiết kế dạ hội gam màu vàng nhạt, lộng lẫy đúng chuẩn beauty queen.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu xinh đẹp sắc sảo.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024 Bùi Xuân Hạnh.

Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa.

Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Ngọc Trai mang phong cách của một siêu mẫu quốc tế.

Á hậu - Siêu mẫu Võ Hoàng Yến gây bất ngờ vì cô hiếm khi nhận lời tham dự các show thời trang nhỏ.

Ca sĩ Hoà Minzy cũng diện một thiết kế kiểu tương tự, xinh đẹp như một tiên nữ.