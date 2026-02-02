Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Thảm đỏ Grammys 2026: Rosé BLACKPINK là nữ nghệ sĩ K-Pop đầu tiên lập kỷ lục mới

JEANIE - Ảnh: Getty Images
HHTO - Sáng 2/2 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải Grammys 2026, lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh chính thức diễn ra. Thảm đỏ danh giá với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao đình đám như Sabrina Carpenter, Rosé BLACKPINK, Lady Gaga... tạo nên "bữa tiệc" thời trang mãn nhãn.

Lễ trao giải Grammys lần thứ 68, diễn ra vào sáng 2/2/2026 (giờ Việt Nam), đã đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong sự nghiệp của Rosé BLACKPINK. Nữ ca sĩ ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ K-pop solo nữ đầu tiên được đề cử tại các hạng mục lớn gồm Record of the Year (Ghi âm của năm), Song of the Year (Bài hát của năm) Best Pop Duo/Group Performance (Màn kết hợp xuất sắc nhất năm của thể loại nhạc Pop) với siêu hit APT. (ca khúc kết hợp cùng Bruno Mars). Rosé còn có vinh dự góp mặt với tư cách nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu Grammys.

rose.jpg
rose1.jpg
rose2.jpg

Rosé BLACKPINK diện thiết kế tuỳ chỉnh (custom) dòng Haute Couture của thương hiệu Giambattista Valli, đeo trang sức Tiffany&Co.. Rosé làm nên lịch sử khi cùng với Bruno Mars chiến thắng giải thưởng Bài hát của năm (Song of the Year) với APT..

﻿sabrina1.jpg
sabrina.jpg﻿

Sabrina Carpenter xuất hiện như một “nàng thơ” trong thiết kế lấp lánh xuyên thấu gam màu trắng.

﻿bieber1.jpg
bieber.jpg﻿

Vợ chồng Hailey và Justin Bieber thu hút ống kính với trang phục đồng điệu. Hailey khoe hình thể siêu mẫu trong thiết kế cúp ngực của Alaïa, trong khi Justin lịch lãm với set suit form rộng của Balenciaga.

bad-bunny.jpg

Bad Bunny điển trai trong bộ tuxedo nhung của nhà mốt Schiaparelli.

﻿lady-gaga.jpg
627163668-18578079481051036-636514546409672090-n.jpg
lady-gaga1.jpg

Lady Gaga mang đến cảm giác ma mị, như nhân vật bước ra từ truyện cổ tích trong thiết kế tuỳ chỉnh (custom) của Matieres Fecales.

katsye.jpg

Nhóm nhạc nữ Katseye xinh đẹp ấn tượng trên thảm đỏ, các cô gái được đề cử hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) & Best Pop/Duo Group Performance (Màn kết hợp xuất sắc nhất năm của thể loại nhạc Pop) cho ca khúc Gabriela.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: Getty Images
#Grammys 2026 #Rosé BLACKPINK #K-Pop #đề cử Grammy #Apt #Bruno Mars #thảm đỏ

