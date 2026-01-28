Dân mạng cần thận trọng với tin đồn người chơi show hẹn hò ToGetHer tự vẫn

HHTO - Trên X và Weibo, dân mạng đang lan truyền thông tin gây sốc liên quan đến Son Minwoo - gương mặt nổi bật của show hẹn hò To Get Her (hay ToGetHer) có hành động cực đoan. Dù chưa được xác nhận chính thức, câu chuyện phía sau tin đồn này đang khiến nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng.

Những giờ qua, cái tên Son Minwoo bất ngờ được nhắc đến liên tục trên X, rồi từ khóa leo thẳng lên No.1 Hot Search trên Weibo khi xuất hiện thông tin cho rằng người chơi cũ của To Get Her đang rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi cố tự vẫn. Tin tức được lan truyền chủ yếu từ các bài đăng cá nhân và tài khoản ẩn danh, chưa hề được xác nhận bởi cơ quan chức năng hay kênh truyền thông chính thống.

Theo các bài viết đang được chia sẻ, nguyên nhân được suy đoán bắt nguồn từ việc Son Minwoo trở thành mục tiêu của bạo lực mạng kéo dài suốt một thời gian dài. Nguồn cơn của sự việc được cho là liên quan đến những mâu thuẫn hậu trường giữa cô và Kim Riwon, một người chơi khác của chương trình.

Những người đăng bài cho biết chính Minwoo là đã phát hiện một số điểm bất thường liên quan đến quá khứ của Riwon và chủ động yêu cầu tổ sản xuất xác minh lại. Tuy nhiên, thay vì giữ kín thông tin, ê-kíp chương trình lại bị tố đã tiết lộ với Riwon rằng chính Minwoo là người đứng ra phản ánh sự việc.

Riwon từng là BJ trong các phòng chat người lớn suốt 9 năm. Cô còn bị tố có quan hệ ngoài luồng với khách VIP, thậm chí còn “cướp” bạn trai của một nữ BJ khác. Thông tin nổ ra buộc cô phải lên tiếng xin lỗi và ê-kíp của ToGetHer đã cắt hết cảnh của Riwon dù thời điểm mới phát sóng cô là một trong những người chơi nổi bật nhất.

Riwon bị cho là nảy sinh ác cảm và có những hành động công kích cá nhân nhắm vào Minwoo. Nữ BJ bị cho là đã lôi kéo người hâm mộ "tấn công mạng" Minwoo, dùng những lý lẽ riêng để biện minh cho hành vi bạo lực của họ suốt 1 năm.

Son Minwoo được cho là đã không thể chịu đựng thêm nên quyết định tự vẫn bằng cách cách nhảy lầu. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, tình trạng của cô được cho là vẫn rất nguy kịch với nhiều chấn thương nghiêm trọng.

Cả hai cái tên trên đều từng tham gia To Get Her - chương trình hẹn hò đồng tính nữ đầu tiên tại Hàn Quốc, lên sóng từ cuối tháng 4/2025 và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của giới trẻ. Trong show, Son Minwoo nổi bật nhờ visual lạnh lùng, gương mặt sắc sảo nhưng lại có tính cách hướng ngoại, hoạt bát. Cô thường xuyên khuấy động bầu không khí chung, tạo cảm giác gần gũi với các người chơi khác.

Tính đến thời điểm này, các tài khoản mạng xã hội của Son Minwoo đã ngừng cập nhật từ nhiều tháng trước, càng khiến người hâm mộ thêm hoang mang. Khi chưa có thông báo chính thức từ phía người trong cuộc hay truyền thông Hàn Quốc, mọi chi tiết vẫn chỉ nên được tiếp nhận một cách thận trọng.