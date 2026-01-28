Đêm hội Weibo: Lý do dàn sao Cúc Tịnh Y, Nhiệt Ba không đi cũng không sợ "bị hắc"

HHTO - Từng có "luật ngầm" phía Weibo sẽ thực hiện đối với những ngôi sao từ chối tham gia Đêm hội Weibo. Nếu tin đồn là đúng, vì sao các ngôi sao như Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba, Điền Hủ Ninh, Tử Du... công khai từ chối mà không sợ bị "hắt bẩn"?

Ban tổ chức Đêm hội Weibo 2025 đã bắt đầu công bố đợt khách mời đầu tiên như: Trình Tiêu, Trần Nghiên Hy, Châu Kha Vũ, Đại Lộ Oa, Hoàng Dương Điền Điềm, Triệu Tình, Hạc Nam, Lưu Tá Ninh, Trương Khang Lạc, Trương Hạo (ZB1)...

Cùng với đó, hậu viện hội (từ các tài khoản chuyên công bố lịch trình) của một số ngôi sao cũng xác nhận không tham gia sự kiện này như Vương Hạc Đệ, La Vân Hi, Hầu Minh Hạo, Nhậm Gia Luân, Đàn Kiện Thứ, Vương Tinh Việt, Cúc Tịnh Y, Tử Du, Điền Hủ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba...

Cnet thường truyền tai nhau rằng Weibo là một trong những mạng xã hội lớn nhất của Trung Quốc, nên nghệ sĩ được mời nhưng từ chối tham gia không khéo sẽ phải nhận "xử phạt ngầm" (tùy theo cấp độ), nặng nhất là nguyên 1 năm sẽ bị đẩy những tin tiêu cực lên top tìm kiếm, không nhận được hỗ trợ truyền thông nào.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lời đồn. Loạt sao xác nhận không đến Đêm hội Weibo 2025 đều có lượng fan lớn, tài nguyên ổn định, việc lo sợ bị "bôi bẩn" là không đáng kể bởi quanh năm các từ khóa tốt - xấu vẫn xuất hiện đều. Dù không nói nguyên nhân nhưng có thể đoán lý do chính đáng khiến họ không thể tham dự.

Điền Hủ Ninh và Tử Du nổi lên nhanh chóng với Nghịch Ái - bộ đam mỹ lách luật chiếu ở quốc tế. Dù vẫn nhận hợp tác với nhiều thương hiệu lớn nhưng lệnh cấm của Quảng Điện còn đó, cả hai đều chưa thể xuất hiện ở sự kiện giải trí lớn nào. Kể cả được xếp chỗ riêng cách xa nhau ở Đêm hội Weibo 2025, thảo luận trên mạng xã hội sẽ rất lớn vì họ chưa từng xuất hiện chung ở sự kiện lớn nào. Vì thế, tránh bị coi là "trêu ngươi", không tham gia là phương án tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động tương lai của Điền Hủ Ninh và Tử Du.

Ngoại trừ bộ đôi Nghịch Ái, các ngôi sao khác như Cúc Tịnh Y, Vương Hạc Đệ, Vương Tinh Việt, La Vân Hi... đều có bận chạy lịch trình khác trong thời gian diễn ra Đêm hội Weibo 2025. Vương Hạc Đệ đang bận ghi hình cho Quán Trọ Thân Thương 4, là thành viên chính nên không thể vắng mặt. Vương Tinh Việt sẽ ở Thành Đô (Trung Quốc) quay Tỏ Tình - bộ phim hiện đại dự kiến chính thức khai máy vào 31/1. Vương Sở Nhiên đang quay Minh Nguyệt Lục.

Sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba tại Đêm hội Weibo cũng như các sự kiện khác trên thảm đỏ gần như chắc chắn sẽ tạo nên hiệu ứng truyền thông bùng nổ. Vì thế, phía nữ diễn viên xác nhận không tham gia khiến bộ phận lớn fan thất vọng, chỉ trích phòng làm việc không cân đối được lịch trình. Không ít người hâm mộ lại tò mò dự án phim mới quan trọng ra sao mà Nhiệt Ba không muốn đến trễ, bỏ lỡ đêm hội lớn nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Đêm hội Weibo 2025 sẽ diễn ra vào ngày 5/2. Danh sách khách mời đang tiếp tục được công bố, hứa hẹn lại là một năm quy tụ quá nửa giới giải trí với nhiều khoảnh khắc "ồn ào" kéo dài từ trưa đến nửa đêm.