Chúng Ta Của Sau Này bản Hàn trước bị chê, nay lập kỷ lục 7 năm mới có một lần

HHTO - Bộ phim làm lại của Hàn Quốc từ “Chúng Ta Của Sau Này” trước khi chiếu bị chê tơi tả, thế nhưng khi công chiếu đã thiết lập kỷ lục phòng vé bảy năm qua mới có một lần tại xứ Kim chi.

Công chiếu ở Hàn Quốc vào ngày 31/12/2025, tính đến ngày 26/1/2026, Once We Were Us đã đạt được cột mốc kỷ lục hơn 2 triệu vé tại xứ Kim chi. Con số này giúp Once Were We Us vượt qua Decision To Leave (Thang Duy, Park Hae Il) để trở thành phim tình cảm ăn khách nhất Hàn Quốc kể từ Crazy Romance (Kim Rae Won, Gong Hyo Jin) phát hành năm 2019. Có thể nói, sau bảy năm, màn ảnh xứ Kim chi mới có một phim tình cảm vượt qua mốc 2 triệu vé và khiến dân tình “rần rần” như vậy.

Đáng nói, trước khi công chiếu, Once We Were Us lại bị nghi ngờ, thậm chí chế nhạo và ghẻ lạnh. Nguyên nhân đến từ cặp đôi diễn viên chính bị đánh giá là “đôi đũa lệch”, từ ngoại hình đến tuổi tác. Nam diễn viên chính Koo Kyo Hwan (D.P., Kill Boksoon) sinh năm 1982, nữ diễn viên chính Moon Ga Young (True Beauty, My Dearest Nemesis) sinh năm 1996, cả hai cách nhau những 14 tuổi. Bên cạnh đó, nam diễn viên Koo Kyo Hwan cũng bị nhận xét ngoại hình không xứng đôi khi đứng cạnh nữ chính.

Khi tạo hình của cả hai trong phim được công bố, netizen Hàn đa số bình luận như sau: “Sao lại bắt Moon Ga Young đóng với một ông chú?”, “Nhìn nam chính tụt cảm xúc quá”, “Nữ chính quá xinh, nhưng nam chính thì…”, “Koo Kyo Hwan diễn hay đó nhưng có hợp với phim tình cảm không?”...

Thế nhưng sau khi công chiếu, mọi thứ đã xoay chiều. Với nội dung cảm xúc mà chân thực, Once We Were Us dẫn đầu phòng vé trong tuần công chiếu thứ hai. Giữ vững phong độ, phim tiếp tục bám trụ vị trí số 1 phòng vé hàng ngày trong 15 ngày liên tiếp, dẫn đầu phòng vé cuối tuần trong ba tuần liền.

Đáng kinh ngạc nhất là thành công của Once We Were Us phần lớn đến từ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ của khán giả chứ không phải từ chiêu bài truyền thông hay quảng cáo. Những người đi xem phim về khen tới tấp khiến những ai chưa xem cảm thấy tò mò, thậm chí bị FOMO (hội chứng tâm lý sợ bị bỏ lỡ), góp phần thúc đẩy khán giả lấp đầy rạp chiếu.

Ở Hàn Quốc, trên MXH, lời khen của khán giả dành cho Once We Were Us vẫn đang ngập tràn. Họ khen nội dung phim với sự đồng cảm sâu sắc có thể trở thành một phim kinh điển về tình đầu của màn ảnh Hàn Quốc, nối tiếp thành công của những tác phẩm như Architecture 101 hay On Your Wedding Day. Diễn xuất của Koo Kyo Hwan được nhận xét là vừa khiến người xem cười, vừa khiến họ rơi nước mắt; còn Moon Ga Young thì tỏa sáng với sự tinh tế.

Các bình luận viết: “Tôi không kỳ vọng nhiều khi bắt đầu xem, nhưng trời ơi, bộ phim này chính là “phim tình cảm đích thực” mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay”, “Tôi nghĩ phim có một kết thúc có hậu, nếu tình yêu đó là trọn vẹn thì đó là một kết thúc có hậu”, “Tôi đã cười ở đầu phim, và khóc sướt mướt ở cuối phim”, “Phim nhắc nhớ đến một câu chuyện tình yêu mà có lẽ tất cả chúng ta đều đã từng trải qua”, “Sự mâu thuẫn giữa ước mơ và thực tế, người yêu thay đổi, và tương lai bất định khiến tôi đồng cảm với cả hai nhân vật”, “Những người vừa mới chia tay đặc biệt cảm thấy cái kết đầy hoài niệm đau lòng, đến mức muốn liên lạc với người yêu cũ, hãy cẩn thận nhé”...

Once We Were Us là phiên bản làm lại của Hàn Quốc từ phim Trung Quốc Chúng Ta Của Sau Này (Us And Them). Chuyện phim kể về câu chuyện tình yêu của Eun Ho (Koo Kyo Hwan) và Jung Won (Moon Ga Young) với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ cười vui đến cãi nhau, từ làm lành và yêu nhau say đắm đến khi đối mặt với thực tế lại đưa ra những lựa chọn khác nhau. Họ yêu nhau rồi chia tay, và 10 năm sau gặp lại với một câu hỏi vẫn luôn giữ trong lòng.

Bản phim gốc Chúng Ta Của Sau Này của Trung Quốc có sự tham gia của bộ đôi diễn viên chính Tỉnh Bách Nhiên và Châu Đông Vũ. Khi công chiếu, phim cũng là một thành công, không những nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn thu hút nhiều khán giả châu Á. Chúng Ta Của Sau Này đã có mặt trên Netflix.