Tài sắc của nàng hậu học bá Park Hee Sun - sao nữ đáng thương nhất Single's Inferno 5

HHTO - Park Hee Sun từng đăng quang Á hậu Miss Korea 2024, sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể nhưng "lận đận" tình duyên tại "Single's Inferno 5". Hee Sun là mỹ nhân duy nhất "trắng tay" tại các lần bỏ phiếu tỏ tình, chưa từng được ngỏ lời mời lên Đảo Thiên Đường.

Park Hee Sun là mỹ nhân đầu tiên được giới thiệu tại tập 1 Địa Ngục Độc Thân (Single's Inferno) 5. Cô xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tinh thần tự tin ngút ngàn. Trong phần tự giới thiệu, người đẹp có nhiều phát biểu gây ấn tượng mạnh: "Tôi thích nhảy và thu hút sự chú ý của mọi người"; "Lúc tôi đi trên phố, cứ ba bước lại có một anh tới làm quen xin số"; "Nếu muốn làm gì, nhất định tôi phải làm được"...

Từng nhận được nhiều lời mời hẹn hò, Hee Sun chưa thực sự yêu ai say đắm. Cô đến Địa Ngục Độc Thân để tìm kiếm điều đó. Dù "mở bài" táo bạo, Hee Sun gây tiếc nuối ở tuần phát sóng đầu tiên. Hee Sun hiện diện mờ nhạt, chỉ có vỏn vẹn khoảng 15 phút lên sóng trong suốt 4 tập, xếp thứ 9/13 dàn cast.

Nguyên nhân lớn đến từ việc thí sinh có lối chơi thụ động khiến tuyến tình cảm "hạn chế". Hee Sun đem lòng cảm mến Lim Su Been. Nam người mẫu ý thức được tình cảm của cô nhưng lại chọn theo đuổi Choi Mina Sue.

Trong buổi bầu chọn phiếu rung động đầu tiên, Hee Sun "trắng tay", không nhận được lời nhắn từ sao nam nào. Tới lần thổ lộ tiếp theo ở tập 4, mỹ nhân chỉ nhận được 1 viên socola vàng (1 người tò mò về cô), đứng "bét bảng" về mức độ được yêu thích.

Đến hết tập 4, Park Hee Sun là người chơi duy nhất dàn cast nữ chưa được đặt chân tới Đảo Thiên Đường hẹn hò riêng. Điều này đồng nghĩa với việc mọi thông tin cá nhân của cô chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, các thám tử mạng tìm thấy nhiều thông tin thú vị về người chơi. Mỹ nhân sinh năm 2003 sở hữu chiều cao 1m73, từng đạt ngôi vị Á hậu tại Miss Korea 2024.

Các đoạn clip recap hành trình của Hee Sun tại cuộc thi sắc đẹp này viral trên TikTok sau khi show lên sóng. Netizen trầm trồ trước nhan sắc lộng lẫy, trông như "bản sao" Jang Won Young của cô.

Nàng hậu Gen Z cũng có thành tích học tập đáng nể, hiện đang theo học chuyên ngành Hệ thống Thông tin cùng các ngành phụ về Mỹ thuật và Tương tác người - máy (HCI) tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ).

Ngôi trường này đứng đầu bảng xếp hạng Hệ thống Thông tin Quản lý do U.S. News & World Report bình chọn năm 2026, nổi tiếng với việc đào tạo ra nhiều người đoạt giải Nobel.

Hồ sơ học vấn nổi bật mảng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật giúp Hee Sun trở thành một trong những nàng hậu tài sắc vẹn toàn nhất lịch sử cuộc thi.

Thông tin từ Namuwiki cho biết Hee Sun thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Trung vì từng đi du học từ khi còn nhỏ. Hee Sun là thành viên của Alpha Kappa Delta Phi (aKDPhi, Kappa Delta Phi) - đây là hội nữ sinh quốc tế đầu tiên và lớn nhất quan tâm tới văn hóa châu Á.

Trong bài phỏng vấn với truyền thông sau cuộc thi Miss Korea lần thứ 68, Hee Sun cho biết cô coi Steve Jobs là hình mẫu lý tưởng và muốn trở thành CEO của một nền tảng quảng bá, phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc.

Trước thềm Single's Inferno 5 phát sóng, Park Hee Sun tạm "khóa" tài khoản Instagram cá nhân có hơn 37K followers. Khán giả mong đợi nàng hậu 23 tuổi sẽ nhập cuộc mạnh mẽ, tạo ra những khoảnh khắc đáng xem hơn trong các diễn biến tiếp theo tại Địa Ngục Độc Thân 5.