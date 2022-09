Dàn nam thần "Gara Hạnh Phúc": Bình An sắp thành "chồng người ta", Bảo Anh yên bề gia thất

HHT - Nối sóng "Thương Ngày Nắng Về", bộ phim "Gara Hạnh Phúc" đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh diễn xuất chất lượng, dàn nam thần của phim còn được công chúng quan tâm bởi những câu chuyện tình ngọt ngào chẳng kém trên phim.

Bình An

Là cái tên quen thuộc với khán giả xem truyền hình, Bình An được biết đến qua loạt phim hướng đến giới trẻ như Zippo Mù Tạt Và Em, Mối Tình Đầu Của Tôi, 11 Tháng 5 Ngày… Với ngoài hình sáng chuẩn soái ca cùng diễn xuất nhẹ nhàng, điềm đạm, anh chàng nhận về nhiều sự yêu mến của các fan nữ. Không những thế, Bình An cũng không ngần ngại biến hóa qua từng vai diễn.

Bình An còn nổi tiếng là “bạn trai quốc dân” khi cực kỳ yêu thương và chiều chuộng Á hậu Phương Nga. Yêu nhau từ thời còn là sinh viên, Bình An luôn bên cạnh bạn gái trong những sự kiện quan trọng. Từ hành trình chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 đến Top 10 Miss Grand International 2018, người hâm mộ luôn bắt gặp hình ảnh Bình An dưới khán đài cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho Phương Nga.

Vào đợt Valentine năm nay, nam diễn viên đã bí mật tổ chức một buổi lễ cầu hôn long trọng và nhận được cái gật đầu của người đẹp 9X. Mới đây cặp đôi cũng "bắt trend" khoe giấy đăng ký kết hôn khiến fan thích thú. Hiện các khán giả đang nóng lòng chờ đám cưới của Bình An - Phương Nga vào tháng 10 tới.

Bảo Anh

Nổi tiếng với vai “Bảo Ngậu” trong phim Người Phán Xử, Bảo Anh trở lại màn ảnh nhỏ khi hóa thân thành Khải trong Gara Hạnh Phúc. Nam diễn viên được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp và từng trải khi lột tả được một nhân vật có quá khứ bất hảo, trầm tính và ít nói. Ngoài đời, Bảo Anh lại được nhận xét là người đàn ông rắn rỏi và vững chãi. Điểm đặc biệt là tình yêu thương gia đình của anh chàng hệt như tính cách của nhân vật trên phim.

Về cuộc sống cá nhân, Bảo Anh đã kết hôn hơn 10 năm nay. Hiện cặp đôi đã có hai cô công chúa nhỏ. Nam diễn viên chia sẻ anh rất hạn chế tiết lộ quá nhiều về đời tư của gia đình vì không muốn ảnh hưởng đến vợ con. Chỉ vào những dịp đặc biệt, anh mới chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bà xã.

Không những thế, anh cũng thể hiện là một người đàn ông của gia đình khi ngoài giờ quay phim, anh đều về nhà phụ giúp vợ chăm lo cho gia đình nhỏ. Có thể thấy, Bảo Anh đang có một cuộc sống viên mãn bên tổ ấm của mình.

Duy Hưng

Với ngoại hình có phần rắn rỏi và “bặm trợn”, Duy Hưng chuyên trị những vai diễn nóng tính và “hổ báo”. Anh được khán giả nhớ đến qua các bộ phim nổi tiếng như Người Phán Xử, Mê Cung,… Thế nhưng ngoài đời, nam diễn viên lại là một người hòa đồng và là một người chồng ngọt ngào.

Năm 2019, Duy Hưng bất ngờ tổ chức đám cưới với Huyền Nguyễn - một diễn viên chuyên trị những vai phản diện trong các sitcom - trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ và đồng nghiệp. Cả hai hiện đang có một tổ ấm hạnh phúc với quý tử đầu lòng.