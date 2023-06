Đẳng cấp concert Taeyeon: Quy tụ dàn Idol thuộc đủ các thế hệ của K-Pop

HHT - "Giọng ca uy tín" của nhà SM - Taeyeon vừa khép lại concert solo thứ 5 của mình. Trong đêm diễn, fan K-Pop chứng kiến "đại hội sao" ở hàng ghế khán giả.

Debut cùng SNSD vào năm 2007, Taeyeon luôn hoạt động chăm chỉ và là tiền bối được yêu mến của các thế hệ idol đàn em. Do đó, khán đài của Taeyeon Concert - The ODD Of LOVE vào ngày 3 - 4/6 có sự góp mặt của các thành viên đến từ nhiều nhóm nhạc hậu bối như aespa, IVE, LE SSERAFIM, SEVENTEEN...

Đương nhiên, các khách mời của concert không thể thiếu các thành viên SNSD cũng như đồng nghiệp thân thiết của Taeyeon. Có thể kể đến như các thành viên SNSD gồm Yoona, Sooyoung, Tiffany, Seohyun, Hyoyeon, Donghae, Eunhyuk (Super Junior), Naeun (Apink)...

Các fan K-Pop lâu năm còn bất ngờ khi nhìn ra Jaejoong (JYJ) xuất hiện tại concert của Taeyeon. Đa số đều cho rằng các nghệ sĩ luôn âm thầm giữ gìn mối quan hệ bạn bè trong nhiều năm qua. Nhiều fan cũng ngưỡng mộ tình cảm, sự ủng hộ mà các idol thuộc những thế hệ đầu tiên của K-Pop dành cho nhau.

Đặc biệt, sau hơn 3 năm 5 tháng kể từ concert Taeyeon Concert - The Unseen diễn ra vào tháng 1/2020, concert lần này đã ghi nhận kỷ lục "cháy vé" ở cả những chỗ ngồi giới hạn tầm nhìn ngay khi vừa mở bán. Điều này chứng minh cho danh tiếng và sức hút không đổi theo năm tháng của Taeyeon.

Trong Taeyeon Concert - The Odd Of Love, Taeyeon đã trình diễn những bản hit trong sự nghiệp solo như I, Four Seasons, Spark cùng những sân khấu đặc sắc như Set Myself On Fire, Weekend, Cold As Hell, No Love Again và Stress.

Bên cạnh đó, Taeyeon cũng mang đến những ca khúc làm nổi bật chất nhạc độc đáo cùng giọng hát đầy nội lực của mình như Some Nights, Heart, Better Babe, Fine hay Drawing Our Moments.

Cũng tại buổi diễn, Taeyeon bày tỏ: “Đã lâu lắm rồi nhỉ. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi tôi suốt 3 năm qua, tôi nhớ các bạn lắm. Sân vận động này đã được lấp đầy tại fan meeting của Girls’ Generation năm ngoái, và cũng được lấp đầy ngày hôm nay khi tôi đứng đây một mình thế này. Dù đây là concert cuối cùng tại Seoul, nhưng mình sẽ tiếp tục tour diễn tại châu Á đấy. Đã có vài quốc gia được công bố rồi, và sẽ có thêm nhiều địa điểm khác được tiếp tục công bố.”

Người hâm mộ đã tận hưởng buổi diễn với những ánh đèn lightstick cũng như đồng thanh hát và hô vang tên "Taeyeon". Trước sân khấu encore, khán giả đã hô vang câu "Chúng tôi yêu KIM TAEYEON" và giơ cao banner ghi lời nhắn: "3 năm đã trôi qua và TAEYEON vẫn như phép màu đến với mình".

Nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ qua việc sử dụng hiệu ứng mùi hương tại các concert trước, Taeyeon cũng ứng dụng mùi hương phù hợp với chủ đề The ODD Of LOVE tại concert lần này để khiến buổi diễn thêm phần cuốn hút. Kết thúc concert tại Seoul, Taeyeon sẽ tiếp tục tour diễn tại Hong Kong (10/6) và Đài Loan (24/6) sắp tới.