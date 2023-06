Đạp Gió 2023: Chi Pu tái hợp Ella ở công diễn 4, lộ tạo hình phong cách retro

HHT - Hình ảnh được fan chụp lại ở trường quay của "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng" (Đạp Gió 2023) gần đây hé lộ tạo hình mới toanh của Chi Pu. Khả năng cao đây sẽ là diện mạo của Chi Pu trong vòng công diễn 4.

Tin đồn được blogger lan truyền trên Weibo cho biết công diễn 4 của Đạp Gió 2023 sẽ là vòng có sự tham gia của khách mời đặc biệt. Mạnh Giai/ Jia (cựu thành viên miss A), Jessica và Châu Bút Sướng sẽ là ba tỷ tỷ được mời đến để trợ giúp thí sinh. Theo những lời đồn đoán được lan truyền, Ella và Chi Pu sẽ tái hợp sau khi chung team ở See Tình. Cả hai sẽ nhận được hỗ trợ từ Mạnh Giai, biểu diễn ca khúc Shut Up and Dance.

Một số hình ảnh tại hậu trường do fan chụp lại cho thấy Chi Pu khá thân thiết bên cạnh Mạnh Giai, củng cố cho tin đồn chung đội là chính xác. Theo ảnh mới nhất, trong một buổi ghi hình, Chi Pu đã nối tóc dài, uốn xoăn, diện set đồ denim đậm chất retro. Cô trang điểm theo tông đỏ đậm cá tính. Đây được cho là tạo hình ở công diễn 4 của Chi Pu.

Người hâm mộ không khỏi thích thú với tạo hình mới lạ, xinh đẹp và cá tính này của cô. Bộ ba Ella, Chi Pu, Mạnh Giai chung đội cũng tạo thành tổ hợp hoàn hảo khi có cả hát (Ella), rap (Mạnh Giai), trình diễn (Chi Pu). Khán giả cũng tò mò sau màn "làm liều" đu vòng dây 8m ở công diễn 2, Chi Pu sẽ tung ra chiêu bài gì mới ở để quyến rũ người xem.

Trở lại ở thì hiện tại, Chi Pu gặp nhiều khó khăn trong việc thể hiện ca khúc ở vòng công diễn 3. Chi Pu chung đội với Ngô Thiến và Lý Sa Mân Tử, biểu diễn ca khúc Sơn Hà Đồ. Đây là bài hát có giai điệu nhanh và toàn bộ bằng tiếng Trung, gây khó khăn cho một ca sĩ ngoại quốc còn chưa rành tiếng Trung như Chi Pu.