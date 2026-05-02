Đạp Gió 2026: Vương Mông bất ngờ chiếm ngôi đầu, Trang Pháp và An Kỳ tái hợp

HHTO - Bảng xếp hạng Công diễn 2 Đạp Gió 2026 đang gây bão dư luận khi Vương Mông bất ngờ chiếm ngôi đầu dù phong độ không ổn định, trong khi Trang Pháp vẫn "dậm chân" ở hạng 22 bất chấp màn trình diễn bùng nổ. Giữa làn sóng tranh cãi về tiêu chí chấm điểm, đại diện Việt Nam sẽ tái hợp "cỗ máy nhảy" An Kỳ tại tiết mục tiếp theo khiến khán giả mong chờ.

Mới đây, kết quả xếp hạng cá nhân sau Công diễn 2 của Đạp Gió 2026 gây tranh cãi dữ dội khi Vương Mông bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu với 934 điểm. Dù có phong độ vocal thiếu ổn định trong các tiết mục, Vương Mông vẫn vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, tạo nên làn sóng bàn luận trái chiều trên khắp các diễn đàn mạng Trung Quốc.

Ngược lại, Trang Pháp gây tiếc nuối khi tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 22 với 790 điểm, dù vừa chiến thắng thuyết phục với tiết mục Ego-Holic. Tiết mục không chỉ gây ấn tượng bởi phần dàn dựng cá tính mà còn nhờ sự sáng tạo khi các thành viên tự viết thêm phần rap (X-part), trong đó Trang Pháp còn khéo léo đưa tiếng Việt lên sân khấu quốc tế. Chính màn trình diễn này đã giúp đội cô giành chiến thắng với số điểm cao và trở thành một trong những tiết mục nổi bật nhất đêm thi.

Tuy nhiên, Trang Pháp dường như vẫn chưa nhận được sự ưu ái từ hệ thống chấm điểm. Điều này làm dấy lên tranh luận về tiêu chí đánh giá của chương trình, khi một thí sinh vừa “càn quét” sân khấu lại không thể cải thiện thứ hạng. Trên Weibo, nhiều khán giả cho rằng yếu tố kịch bản hoặc độ nhận diện có thể đang ảnh hưởng mạnh đến kết quả, thay vì hoàn toàn dựa trên chuyên môn.

Dù có thứ hạng thấp, Trang Pháp vẫn chứng tỏ sức hút của một "nhân tố vàng" khi được 4 trên 6 đội trưởng săn đón cho vòng tiếp theo. Đại diện Việt Nam đồng loạt được các đội trưởng như Tăng Bái Từ, An Kỳ, Vương Mông và Trương Nguyệt gọi tên. Cuối cùng, Trang Pháp đã chọn về đội của "cỗ máy nhảy" An Kỳ để trình diễn ca khúc Nghịch Chiến. Sự tái hợp của bộ đôi này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xuýt xoa, bởi họ từng tạo nên “trục chính” đầy sức hút trong tiết mục trước.

Nhóm sẽ trình diễn ca khúc Nghịch Chiến ở công diễn tiếp theo - một lựa chọn mang tính thử thách cao, đặc biệt ở phần vocal và năng lượng sân khấu. Dù nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả, nhóm hiện phải đối mặt với áp lực lớn khi chỉ xếp thứ 5 trong vòng minitest do giọng hát chưa ổn định. Cục diện đầy nghịch lý tại Đạp Gió 2026 đang đẩy chương trình vào giai đoạn cao trào, khiến mỗi diễn biến tiếp theo đều trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.