Những kiểu tóc buộc nửa đầu cực dễ bắt trend, vừa thanh lịch lại dễ phối đồ

Ái Ái
HHTO - Kiểu tóc buộc nửa đầu retro thập niên 90s - 2000 đang được yêu thích trở lại. Nó mang vẻ đẹp giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, gợi nhớ đến phong cách thanh lịch của những cô gái đình đám nhất thời đó.

1. Kiểu tóc buộc nửa đầu thập niên 90

Bí quyết để có được kiểu tóc lấy cảm hứng từ thập niên 90 này là phải buộc cao toàn bộ nửa phần tóc trên đỉnh đầu.

Giống như buộc tóc đuôi ngựa, quan trọng là nó phải thắt chặt để luôn được cố định trên cao. Còn nửa phần tóc xoã ra cần được tạo kiểu uốn nhẹ ở đuôi tóc, cúp vào ôm trọn gương mặt.

2. Kiểu nửa búi nửa thả thập niên 2000

Kiểu tóc này vừa gọn gàng, để lộ rõ gương mặt, vừa mang lại cảm giác vui vẻ thoải mái, bất tuân quy tắc.

Phần tóc phía sau cần được ép thẳng, để xoã tự nhiên. Lấy một nửa phần tóc phía trên, cột gấp lại thành một búi nhỏ, không quá cao, để thả những lọn tóc lỉa chỉa, tạo thành những tia tóc xoè ra. Kiểu tóc này vừa gọn gàng, để lộ rõ gương mặt, vừa mang lại cảm giác vui vẻ thoải mái, bất tuân quy tắc.

3. Kiểu tóc buộc nửa đầu có để mái

Phối cùng phụ kiện có màu sắc trầm ấm, mắt kính và hoa tai cổ điển gợi nhớ đến phong cách thập niên 90.

Kiểu tóc buộc nửa đầu trông cực kỳ sành điệu với phần mái được uốn cong, xịt keo cố định, gợi nhớ đến phong cách thập niên 90. Phối cùng phụ kiện có màu sắc trầm ấm, mắt kính và hoa tai cổ điển, bạn sẽ có một diện mạo mang cảm hứng retro thanh lịch và hết sức sang trọng.

4. Tóc buộc nửa đầu hai chùm Y2K

Đây là kiểu tóc trứ danh của những năm 2000, mang vibe dễ thương, yêu đời.

Mái tóc dày, dài và có độ uốn lượn tự nhiên sẽ trông trông trẻ trung, dễ thương hơn bình thường khi tạo kiểu nửa buộc hai bên, nửa xoã tự nhiên. Đây là kiểu tóc trứ danh của những năm 2000, mang vibe ngây thơ, vui vẻ, yêu đời.

Ái Ái
