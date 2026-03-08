Đến Chủ Nhật Đỏ 2026, nhận tranh vẽ hoạt hình và thư pháp thông điệp cá nhân

HHTO - Chủ Nhật Đỏ 2026 tổ chức tại trường ĐH Văn Hiến thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ, sinh viên nhiều trường đại học tại TP.HCM. Sự kiện còn có hoạt động vẽ chibi miễn phí ngay tại gian hàng báo Hoa Học Trò, các bạn tham gia hiến máu sẽ được chính các họa sĩ nhà Hoa vẽ trực tiếp tại quầy.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra trong hai ngày 7 - 8/3 tại trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM) với sự tham gia của 5.000 bạn sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia Chủ Nhật Đỏ tại ĐH Văn Hiến, các bạn có thể ghé thăm gian hàng Hoa Học Trò để được vẽ chibi miễn phí.

Đặc biệt, bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, các bạn sinh viên còn có thể tham gia hoạt động vẽ chibi, xin chữ thư phép từ ông đồ, chơi game trúng thưởng... ngay tại gian hàng của báo Hoa Học Trò.

Hoạt động vẽ thư pháp ngay tại gian hàng Báo Hoa Học Trò.

Những bạn sinh viên đến gian hàng nhà Hoa check-in sớm còn có thể nhận quà tặng báo Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ từ ban tổ chức.

Hai họa sĩ vẽ chibi, Sứa Con Lon Ton và Thảo Tâm cũng chính là họa sĩ vẽ minh hoạ và cộng tác viên quen thuộc của báo Hoa Học Trò. Các bạn sinh viên sẽ được vẽ hình cá nhân trực tiếp ngay tại gian hàng hoặc gửi hình để được vẽ lại phiên bản hoạt hình.

Hoạ sĩ Sứa Con Lon Ton (trái) và CTV Thảo Tâm (phải).

Thảo Tâm "khai trương" bức vẽ đầu tiên cùng hai bạn check-in sớm nhất.

Ngoài những bạn chọn vẽ cá nhân, nhiều teen còn mong muốn được vẽ bạn bè, thú cưng của mình. Như bạn Thúy Vy (ĐH Văn Hiến, TP.HCM) đã gửi hình cặp đôi của mình với bạn trai để vẽ chibi. Vy tâm sự: "Người yêu của mình đang đi học Lục quân, mình hy vọng bức vẽ chibi dễ thương này sẽ là kỷ niệm và món quà dành tặng cho bạn ý khi học về".

Thuý Vy cùng bức vẽ couple của mình và bạn trai.

Một bạn từ ĐH Sài Gòn đã chọn vẽ bé cún cưng (tên Mít) của mình.

Ánh Hồng (TP.HCM) đã xếp hàng chờ dài để được chọn vẽ chibi cậu bạn thân của mình - Phước Nhân. Hồng cho biết, hôm nay ngày 8/3 cũng chính là sinh nhật Phước Nhân. "Mình chọn vẽ chibi từ bức ảnh của Phước Nhân để làm quà bất ngờ cho "ổng" tối nay luôn!".

Ánh Hồng (phải) lưu ý với nhà Hoa vẽ cho Nhân chiếc má lúm đồng tiền đặc trưng làm món quà sinh nhật 8/3.

Bạn Thảo Tâm (trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) chia sẻ, chỉ trong khoảng 2 tiếng, Tâm đã vẽ hơn 50 bức vẽ chibi. "Đây là lần đầu tiên mình vẽ chibi trực tiếp cho các bạn ngay tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ. Trộm vía gian hàng Hoa Học Trò hot quá nên sau hôm nay chắc là mình "lên cơ tay" luôn!".

Hoạ sĩ Sứa Con Lon Ton, cây cọ vẽ quen thuộc cho báo Hoa Học Trò được nhiều bạn sinh viên yêu thích và xếp hàng dài đặt cọc slot vẽ. "Mình thấy chị Sứa vẽ đẹp quá, nên mình còn đặt chị vẽ thêm cho hai bà bạn thân cũng đang chạy sự kiện Chủ Nhật Đỏ chung với mình luôn", bạn Mộng Thu (thành viên ban tổ chức sự kiện Chủ Nhật Đỏ).

Nhiều bạn cuối hàng cũng đã kiên nhẫn để chờ đến lượt vẽ của mình. "Khi nhận được tranh chibi, bao cơn mệt mỏi của mình cũng tan biến, công sức chờ đợi để nhận được bức vẽ chibi siêu xứng đáng".