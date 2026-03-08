Tuổi trẻ TP.HCM ra quân hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

HHTO - Tuổi trẻ TP.HCM ra quân hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tham gia hỗ trợ hướng dẫn hành khách giữ gìn an ninh trật tự tại các bến xe.

Chương trình "Ngày thứ Bảy tình nguyện" trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính lần 1 - năm 2026 và Lễ ra quân đợt hoạt động cao điểm các đội hình đảm bảo an ninh, trật tự tại các bến xe trên địa bàn TP.HCM vừa diễn ra tại các Trung tâm phục vụ hành chính công và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Chương trình nằm trong kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên 2026 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM có sự tham gia của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ và đoàn viên thanh niên. Các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân trong việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

Song song đó, các đội hình thanh niên tình nguyện tại các bến xe tham gia hỗ trợ hướng dẫn hành khách, giữ gìn an ninh trật tự. Việc làm này góp phần đảm bảo hoạt động giao thông vận tải được thông suốt, an toàn, tạo hình ảnh thân thiện, nghĩa tình của tuổi trẻ Thành phố đối với người dân và du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm và động viên các đội hình tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ tại nhiều địa phương, đơn vị và các đội hình thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại Bến xe Miền Đông mới và Bến xe An Sương.

Đồng thời, các đoàn công tác đã trao những phần quà động viên đến các đội hình thanh niên tình nguyện, tiếp thêm động lực để các đội hình tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

Hoạt động "Ngày thứ Bảy tình nguyện" trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ và các đội hình thanh niên đảm bảo an ninh trật tự tại bến xe là một trong những nội dung thiết thực của Tháng Thanh niên năm 2026, góp phần phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, qua đó lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ TP.HCM năng động, trách nhiệm, vì cộng đồng.