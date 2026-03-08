Hai chiến dịch truyền thông ngày 8/3 gây phẫn nộ vì hạ thấp hình ảnh phái nữ

HHTO - Thay vì đưa ra những thông điệp tốt đẹp nhằm tôn vinh phái đẹp nhân ngày 8/3, hai chiến dịch truyền thông này lại đùa giỡn với bạo lực gia đình hay tình dục hóa hình ảnh nữ giới, từ đó bị dư luận chỉ trích gay gắt và đồng loạt kêu gọi tẩy chay, khiến một số nhãn hàng liên quan phải đăng bài xin lỗi.

Những góc máy phản cảm, tình dục hóa phụ nữ

Chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu phụ kiện thời trang Chautfifth đang bị dân mạng chỉ trích nặng nề. Thay vì tập trung làm nổi bật sản phẩm, các đoạn clip quảng bá lại sử dụng những góc máy khó hiểu, tập trung vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể và mang tính tình dục hóa phụ nữ như quay từ dưới váy hay cảnh nam giới dùng chân đặt lên quần tất của nữ giới. Những hình ảnh vô cùng phản cảm này hiện đang được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, gây nên sự phẫn nộ lớn.

"Còn-ten" từ phía nhãn hàng khiến cộng đồng mạng lắc đầu vì quá phản cảm.

Giữa tâm bão chỉ trích, tại thời điểm tối 7/3, nhãn hàng này chưa đưa ra bất kỳ lời xin lỗi hay phản hồi trực tiếp nào về những ý kiến trái chiều. Thay vào đó, thương hiệu lại tiếp tục tung ra phần 2 của chiến dịch mang tên "Empowerment" (Trao quyền) đính kèm những lời giải thích về triết lý tâm lý học hay năng lượng nam - nữ. Động thái này càng khiến dư luận thêm ngán ngẩm. Nhiều người cho rằng ê-kíp trong thế "lỡ làm rồi thì đăng cho hết" bất chấp phản ứng ngược từ người tiêu dùng.

Các bài đăng từ netizen phân tích rằng chiến dịch này mang đậm tư tưởng "Male Gaze" (tạm dịch: ánh nhìn của nam giới), biến phái nữ thành đối tượng bị tình dục hóa, bị soi mói và cợt nhả. Nhiều bình luận gay gắt chỉ trích: "Bán sản phẩm cho phụ nữ nhưng lại ra content hạ bệ nhân phẩm phụ nữ?", hay "Không đọc bình luận cứ tưởng hãng đang bán tất ren chứ không phải túi"...

Biến bạo lực gia đình thành "miếng hài" sống sượng

Cùng thời điểm, một video có sự xuất hiện của hai thương hiệu bánh TOUR les JOURS và son môi 3CE cũng vướng tranh cãi gay gắt. Cụ thể, một đoạn clip được cho là nằm trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá đã sử dụng câu đùa nhạy cảm: Hai nhân vật tung hứng việc "muốn bị tát", "tự vả vào mặt mình cũng được", cốt chỉ để có đôi má ửng hồng. Việc mượn bạo lực gia đình làm "miếng hài" lập tức khiến người xem phẫn nộ.

Miếng hài xoay quanh bạo lực gia đình khiến netizen choáng váng và phẫn nộ.

Trước phản ứng từ dư luận, hai nhãn hàng này vội lên tiếng phản hồi. Phía thương hiệu son môi 3CE cho biết đã gỡ bỏ clip trong vòng 2 giờ, nhận trách nhiệm về thiếu sót kiểm duyệt và xác nhận đối tác (tiệm bánh TOUR les JOURS) không tham gia sản xuất nội dung clip. Tuy nhiên, dù đã có lời giải thích, lý do "không trực tiếp tham gia sản xuất, không duyệt nội dung" từ phía tiệm bánh TOUR les JOURS vẫn bị không ít netizen đánh giá là chưa thỏa đáng, đáng lẽ tiệm bánh nên có động thái mạnh mẽ hơn.

Lý do mà nhãn hàng đưa ra khiến nhiều người cảm thấy không thỏa đáng.

Nhiều bình luận bày tỏ sự khó hiểu: "Đã collab (hợp tác) với nhau mà không duyệt nội dung thì thật vô lý". Từ sự việc này, dư luận cũng cho rằng việc thiếu chặt chẽ trong các dự án kết hợp chéo rất dễ đẩy thương hiệu vào thế bị động khi rủi ro xảy ra.

Nhãn hàng chia sẻ đoạn video đã được gỡ bỏ sau 2 giờ.

Dù clip đã được gỡ xuống cùng lời xin lỗi từ phía nhãn hàng, cuộc bàn luận trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong nhiều bài đăng và bình luận, không ít người dùng tiếp tục đặt câu hỏi về quy trình kiểm duyệt nội dung của các thương hiệu.