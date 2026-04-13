Mỹ nữ cổ trang đột ngột nhập viện nhưng vì sao khán giả không mấy ngạc nhiên?

HHTO - Lý do nào khiến khán giả tuy lo lắng cho mỹ nữ cổ trang này nhưng lại không bất ngờ khi nghe tin cô nhập viện?

Tối 12/4, phòng làm việc của Mạnh Tử Nghĩa thông báo cô gặp vấn đề sức khỏe và phải nhập viện gấp. Nữ diễn viên đột nhiên cảm thấy bất ổn nên quyết định đến bệnh viện kiểm tra, vì thế phải hủy bỏ nhiều lịch trình làm việc bao gồm quay quảng cáo, quay phim.

Mạnh Tử Nghĩa vừa phải nhập viện vì sức khỏe có vấn đề.

Tuy rất lo lắng cho tình trạng của Mạnh Tử Nghĩa nhưng netizen đều cho rằng đây là điều mà ai cũng biết trước. Bởi hơn một năm qua, nữ diễn viên có cường độ làm việc dày đặc. Từ sau khi nổi tiếng nhờ phim Cửu Trùng Tử năm 2024, Mạnh Tử Nghĩa đã hoàn thành vai chính ở Bách Hoa Sát, Thượng Công Chúa và hiện giờ đang ghi hình Tướng Môn Độc Hậu. Nữ diễn viên được cho là chuẩn bị làm nữ chính trong phim cổ trang Một Tay Hái Sao, Một Tay Nện Đất.

Cô đang đóng Tướng Môn Độc Hậu.

Chỉ riêng quay phim đã kín lịch, Mạnh Tử Nghĩa còn là thành viên trong show giải trí Keep Running, thường xuyên có thêm hợp đồng chụp ảnh, quay quảng cáo hoặc đi sự kiện. Nữ diễn viên từng tâm sự rằng lâu lắm rồi cô không có một ngày nghỉ, ngay cả Tết Nguyên đán 2026 cũng chỉ được nghỉ 2 ngày mà thôi.

Mạnh Tử Nghĩa ngày càng gầy gò.

Làm việc quá nhiều, cơ thể Mạnh Tử Nghĩa ngày càng gầy gò đến đáng báo động. Khi xuất hiện trên trường quay Keep Running, Mạnh Tử Nghĩa gây sốc với thân hình siêu gầy, vòng eo nhỏ xíu, bờ lưng bé đến độ bảng tên còn thừa cả ra ngoài. Nữ diễn viên được cho là giảm xuống chỉ còn 44kg với chiều cao 1m70 để có vóc dáng nhỏ nhắn, hợp vào vai Thẩm Diệu khi 14 tuổi trong phim Tướng Môn Độc Hậu.

Chính vì thế, netizen cho rằng sớm muộn gì Mạnh Tử Nghĩa cũng không chịu nổi lịch trình làm việc như hiện tại và sức khỏe sẽ kêu cứu. Tuy ê-kíp của nữ diễn viên khẳng định cô đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ sớm bình phục thì khán giả vẫn khuyên Mạnh Tử Nghĩa làm việc ít lại. Nếu cứ làm ngày làm đêm như hiện nay, cô sẽ lại rơi vào tình trạng đuối sức.