Harry Potter bản truyền hình: Ginny quá khác bản cũ, siêu chuẩn trong lòng fan

HHTO - Có thể nói trong dàn diễn viên mới của “Harry Potter” bản truyền hình, diễn viên nhí Gracie Cochrane thủ vai Ginny là có phong thái khác biệt hoàn toàn so với bản phim cũ. Nhưng sự thay đổi này rất được lòng các fan “Harry Potter”, bởi theo họ đây mới đúng là Ginny!

Trong dàn diễn viên nhí của Harry Potter bản truyền hình, Gracie Cochrane sẽ đảm nhận vai Ginny Weasley. Theo bộ truyện của tác giả J.K. Rowling, Ginny là cô con gái út của gia đình Weasley tóc đỏ đông con, là cô em gái duy nhất của một nhà có 6 ông anh trai. Ginny nhỏ hơn Ron Weasley một tuổi. Lần đầu tiên Ginny gặp Harry Potter là khi cô bé cùng gia đình ra sân ga Chín Ba Phần Tư để tiễn các anh đi học. Về sau Ginny trở thành bạn gái và vợ của Harry Potter.

Ginny Weasley của Bonnie Wright.

Trong bản phim điện ảnh của Harry Potter, vai Ginny Weasley do Bonnie Wright thủ vai. Khi đặt hai Ginny của hai phiên bản phim cạnh nhau, có thể thấy khí chất, phong thái của hai Ginny hoàn toàn khác biệt. Nếu như Ginny của Bonnie Wright dịu dàng, có phần rụt rè, nhút nhát; thì Ginny của Gracie Cochrane lại cá tính, sôi nổi, tràn đầy năng lượng.

Đối với sự thay đổi gần như đối lập này, các fan của Harry Potter rất hào hứng và ngóng đợi Ginny phiên bản mới. Bởi mặc dù là những phần phim tuyệt vời, Harry Potter bản điện ảnh vẫn có những điểm trừ đáng tiếc, mà một trong số đó là xây dựng nhân vật Ginny không giống với nguyên tác ở giai đoạn sau.

Gracie Cochrane - Ginny của Harry Potter bản truyền hình.

Theo truyện, ban đầu Ginny xuất hiện rụt rè và nhút nhát (ở trước mặt Harry Potter), nhưng kỳ thực Ginny là một cô gái rất cá tính. Trong những năm học sau ở Hogwarts, Ginny được biết đến là một thành viên xuất sắc của đội Quidditch (môn thể thao của thế giới phù thủy) Nhà Gryffindor. Khi tốt nghiệp, Ginny còn tham gia thi đấu Quidditch chuyên nghiệp. Càng lớn, Ginny càng được nhiều nam sinh để ý bởi cô là một trong những nữ sinh xinh xắn nhất trường Hogwarts.

Tuy nhiên, sự thay đổi này của Ginny ở trong truyện phải đến tập 6 là Harry Potter và Hoàng Tử Lai mới thực sự rõ nét, có lẽ do đó bản phim điện ảnh đã không “cập nhật” kịp. Vì thế, bản phim truyền hình “sinh sau đẻ muộn” có cơ hội sửa chữa điểm này.

Gracie dạo chơi Harry Potter Studio Tour.

Gracie chơi game Hogwarts Legacy.

Gracie và "anh trai" Ron Weasley trong trang phục Quidditch.

Được biết, Gracie Cochrane là một diễn viên nhí người Anh, sinh năm 2014. Trước khi được chọn vào vai Ginny Weasley của Harry Potter bản truyền hình, Gracie đã tham gia các vở diễn tầm cỡ West End như Les Misérables, Chitty Chitty Bang Bang, và xuất hiện trong một số phim là Beetlejuice và Blitz. Ngoài đời thực, có thể thấy Gracie Cochrane là một cô bé rất năng động và sôi nổi, hay tham gia các hoạt động ngoài trời và chơi một số môn thể thao.

Gracie Cochrane trên sân khấu Chitty Chitty Bang Bang.

Gracie Cochrane tiết lộ cô bé đã đọc tất cả các tập truyện Harry Potter, rất thích bộ truyện và đã đọc chúng rất nhiều lần. Trong số đó, Gracie thích nhất là tập bốn - Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa, bởi trong tập này có một số nhân vật mới.

Harry Potter bản truyền hình sẽ lên sóng mùa đầu tiên vào dịp Giáng sinh 2026.

(Nguồn: TikTok@aiiryyns)

Một số bình luận của netizen:

“Cô bé dễ thương xỉu, giọng nói cũng đáng yêu nữa.”

“Càng ngắm càng thấy đây đúng là Ginny được miêu tả trong truyện. Rất hào hứng chờ đón Ginny của Gracie!”

“Hãy nhìn thần thái và nguồn năng lượng sôi nổi kia kìa, thế mới đúng là một đứa trẻ nhà Weasley chứ!”

“Điều khiến tôi thấy hào hứng nhất của bản phim truyền hình là câu chuyện của riêng Ginny và đoạn tình cảm với Harry sẽ được làm đầy đủ hơn.”

“Tôi thực sự hy vọng lần này biên kịch sẽ đối xử công bằng với Ginny. Lỗi không phải của Bonnie Wright, đơn giản là các biên kịch của bản phim cũ đã làm hỏng mọi thứ.”

“Thật ra cũng không thể trách biên kịch của Harry Potter bản điện ảnh được. Họ chọn diễn viên vào vai Ginny dựa theo các thông tin của những tập truyện đầu, lúc đấy J.K. Rowling đã cho ai biết về chuyện về sau Ginny sẽ “lột xác” đâu.”

“Họ chọn diễn viên vai Ginny trông hoàn hảo thế kia, sao lại không thay người đóng vai Snape nhỉ?”