Lisa năng suất nhất Coachella 2026, cập nhật ảnh lia lịa khiến fan chóng mặt

Năm nào đi Coachella, Lisa cũng chơi hết mình, chơi cho đáng. Cô nàng ghé qua hầu hết các set diễn của các nghệ sĩ và cũng không quên check-in ở các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình. Chưa kể tốc độ đăng ảnh "báo cáo" mạng xã hội của Lisa khiến các fan chóng mặt. Vừa mới xuất hiện tại set diễn của Laufey, ngay sau đó cô đã được bắt gặp đang tay bắt mặt mừng với người chị em Rosé.

Bữa trước thì Revolve Festival - set diễn của Kehlani, Sombr, Justin Bieber, bữa sau thì đi sự kiện của thương hiệu Medicube. Vài phút trước còn ở Outdoor Theatre thể hiện sự tình cảm dành cho tiền bối BIGBANG, ngay sau đó đã có mặt ở The Dolab ghé qua ủng hộ set diễn của Anyma.