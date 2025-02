Địa Ngục Độc Thân 4: Bùng binh tình cảm "huyền thoại" của mùa 3 được tái hiện

HHT - Phân cảnh khó xử trên trực thăng của bộ ba Jun Seo - Si An - Jeong Su trong tập mới nhất của Địa Ngục Độc Thân 4 thu hút thảo luận lớn. "Bùng binh tình ái" có nhiều điểm tương đồng với một tình huống gây bão mạng xã hội ở mùa 3.

Trong 2 tập phát sóng mới nhất của Địa Ngục Độc Thân 4, có 3 cặp đôi hẹn hò trên Đảo Thiên Đường gồm Jun Seo - Si An, Jeong Su - You Jin và Tae Hwan - Ji Yeon. Trong đó, hai cặp đôi Jun Seo - Si An, Jeong Su - You Jin trở thành tiêu điểm bàn luận.

Lee Si An là đối tượng được cả Jun Seo và Jeong Su nhắm tới cho cuộc hẹn trên Đảo Thiên Đường. Yuk Jun Seo có cơ hội lựa chọn Si An trước vì là quán quân cuộc thi thể lực.

Trên trực thăng, Si An bối rối khi ngồi giữa hai đối tượng cảm mến mình. Jeong Su dù lựa chọn You Jin là bạn hẹn nhưng không ngừng để tâm tới Si An. Điều này tạo ra không khí gượng gạo, khó xử giữa các người chơi.

Nhiều khán giả trung thành của Single's Inferno nhận ra "khung cảnh này thật quen thuộc, tôi đã thấy nó ở đâu rồi". Cũng trong tập 9 mùa 3, có một tình huống tương tự xảy ra.

Nam chính sự kiện là Gwan Hee có tuyến tình cảm với nhiều người chơi nữ. Chàng vận động viên bóng rổ ngồi giữa Hye Seon (đối tượng hẹn hò tại Đảo Thiên Đường) và Minji (catfish nữ đi Đảo Thiên Đường cùng Min Kyu nhưng thích Gwan Hee).

Gwan Hee gặp tình huống trớ trêu khi Minji kéo áo, cố gắng thu hút sự chú ý của anh dù cả hai đang trong dịp hẹn hò với người chơi khác. Sau khi bị từ chối, Minji bật khóc khiến bạn hẹn "sượng trân".

Trùng hợp hơn, bộ tứ cùng đi hẹn hò riêng trong tập 9 mùa 4 cũng là những người đầu tiên được bước chân lên Đảo Thiên Đường trong tập 1. Trong hai lần này, Jun Seo đều về nhất, Jeong Su về nhì trong các lần thi đấu thể lực. Đối tượng lựa chọn ghép cặp trao đổi lẫn nhau.

Sau 8 ngày ở Địa Ngục Độc Thân, các diễn biến tình cảm của họ có nhiều thay đổi, dẫn đến thế cục ngượng ngùng như trên.

Jun Seo và You Jin sau lần đầu tiên hẹn hò dần trở nên xa cách. Ở tập 10, hai người chơi không có tương tác được lên sóng. Trong khi đó, Si An và Jeong Su dù đang hẹn hò với người khác nhưng vẫn rất bận tâm tới nhau.

Nhà sản xuất tiếp tục xếp hai cặp người chơi vào cùng một bối cảnh hẹn hò. Si An càng bối rối hơn khi chứng kiến sự chu đáo của Jeong Su dành cho You Jin. Sự thất vọng với Jun Seo khiến nữ người mẫu nhớ về ngày hẹn hò đầu tiên cùng Jeong Su.