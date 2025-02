Địa Ngục Độc Thân 4: Toàn Hoa hậu, cựu thực tập sinh K-Pop nhưng gây tranh cãi

HHT - Bộ đôi thí sinh Produce 48 - MIXNINE Lee Si An, Park Hae Lin nổi bật, chiếm sóng tại "Địa Ngục Độc Thân - Single's Inferno 4". Những thí sinh từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại các cuộc thi nhan sắc trong nước lại có phần "lép vế" trong chương trình hẹn hò đình đám.

Jung You Jin

Jung You Jin, 28 tuổi, hiện là diễn viên múa. Sao nữ tốt nghiệp chuyên ngành vũ đạo truyền thống Hàn Quốc tại Đại học nữ sinh Ewha và đang theo học lên bậc Thạc sỹ.

You Jin từng xuất hiện trên truyền hình với vai trò khách mời trong Hai Ngày Một Đêm, vai nhỏ trong Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo).

Danh tính của Jung You Jin được tiết lộ sớm nhất vì là thí sinh được lựa chọn đi hẹn hò trên Đảo Thiên Đường đầu tiên. Nhiều tin đồn cho rằng You Jin và Jang Theo hẹn hò ngoài đời. Tuy nhiên tới tập 8, hai người chơi vẫn chưa có dấu hiệu phát triển quan hệ tình cảm.

Kim A Rin

Kim A Rin, 25 tuổi, hiện là người mẫu quảng cáo. Cô là người chiến thắng trong cuộc thi đấu thể lực đầu tiên của dàn cast nữ, có đặc quyền tiếp cận các thí sinh nam.

Nữ người mẫu nhập cuộc chậm rãi, dần phát triển quan hệ tình cảm với Kook Dong Ho. Cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiệt tình nhờ sự ăn ý về mặt tương tác, tiến triển văn minh, khéo léo.

Kim Min Seol

Kim Min Seol, 25 tuổi, tự giới thiệu là phát thanh viên tập sự cho kênh truyền hình SPOTV. Min Seol đăng quang Miss Chunhyang - Hoa hậu Truyền thống Hàn Quốc 2021.

Người chơi nữ tốt nghiệp chuyên ngành Diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Seoul. Cô từng đảm nhận một số vai nhỏ trong các dự án phim Cafe Minamdang (2022), Fall For You (2022), See You in My 19th Life (2023).

Bae Ji Yeon

Bae Ji Yeon sinh năm 1999, hiện là người mẫu, là sao nữ cuối cùng được bước chân lên Đảo Thiên Đường. Ban đầu, cô bị bỏ lại một mình tại Đảo Địa Ngục do không ghép đôi thành công.

Mãi tới tập 7, Ji Yeon mới có cơ hội bước chân lên Đảo Thiên Đường cùng Kim Tae Hwan. Người chơi nữ "được lòng" netizen nhờ lối chơi đẹp, tính cách phóng khoáng. Dù thời lượng lên sóng hạn chế, Ji Yeon vẫn nhận được sự tăng trưởng "khủng" về lượt theo dõi trên Instagram, xếp thứ 2 trong dàn cast nữ.

Lee Si An

Lee Si An được nhận định là "át chủ bài" của Địa Ngục Độc Thân 4. Cô được giới thiệu sớm thông qua poster show, nhanh chóng thu hút thảo luận. Cô là cựu thực tập sinh K-Pop, từng ghi danh show sống còn Produce 48 (2018) và Idol School (2017).

Lee Si An có thời lượng lên sóng nhiều nhất dàn cast khi phát triển tuyến tình cảm phức tạp cùng 4/6 sao nam trong chương trình gồm Jun Seo, Jang Theo, Jeong Su, Jong Hoon. Cựu thực tập sinh K-Pop dần mất đi thiện cảm của khán giả vì xu hướng tình cảm hỗn loạn, liên tục "đảo chiều".

Kim Hye Jin

Kim Hye Jin hiện là người mẫu mảng thời trang, sắc đẹp, từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc (Miss Korea) 2020.

Người chơi 25 tuổi yêu mến Jeong Su cho tới tập 7. Sau đó, cô tỏ ra bực bội trước thái độ không rõ ràng của Jeong Su, quyết định chuyển hướng tìm hiểu Jong Hoon - chàng catfish mới tới.

Park Hae Lin

Park Hae Lin là thí sinh được bổ sung ở tập 5, là sinh viên ngành Nghệ thuật Điện ảnh, Đại học Sejong. Hae Lin từng là thực tập sinh K-Pop, ghi danh show sống còn MIXNINE (2017), đóng chung phim Tarot với Dex/Kim Jin Young - bình luận viên của Single's Inferno 4.

Hae Lin nhanh chóng "ghi điểm" với dàn cast nam nhờ ngoại hình cá tính, lối trò chuyện thú vị. Trong những diễn biến mới nhất, người xem thích thú trước tính cách thẳng, thật của nữ diễn viên khi tương tác với "cờ đỏ" Jeong Su, crush Dong Ho.