Độ Hoa Niên tập 25, 26: Bùi Văn Tuyên - Lý Dung giả ly hôn, Tô Dung Khanh sập bẫy

HHT - "Catch Me If You Can" sau khi lên sóng tại Anh Trai "Say Hi" hiện đang oanh tạc trên nền tảng TikTok với giai điệu bắt tai, chứng minh cho câu "Bài nào vào tay Quang Hùng mà chả thành hit" được Rhyder tuyên bố trước đó.