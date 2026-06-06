Đọc gì tháng 6: Mùa Hè đầy ắp những cuốn sách thú vị đang chờ bạn khám phá

HHTO - Mùa Hè đã thực sự bắt đầu, đây cũng là thời điểm chúng mình lấp đầy giá sách, sẵn sàng phiêu lưu qua từng trang giấy mực. Dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn để bổ sung vào “menu” sách mùa Hè với những tác phẩm văn học mới từ NXB Kim Đồng.

Cùng nhau ngắm sao trời

Thời niên thiếu đôi khi đáng nhớ không phải vì biến cố lớn lao, mà bởi các rung động rất khẽ. Những điều tưởng chừng thoáng qua nhưng ở lại trong kí ức suốt một đời dài: Một người bạn chuyển nhà để lại khoảng trống mênh mang, một mùa Đông che chung chiếc ô, một cơn bão đêm khiến ta hiểu thêm về gia đình, hay một lời mến thương ai đó giấu kín trong chiếc lọ đựng những ngôi sao…

Cuốn sách Cùng nhau ngắm sao trời viết về những mối quan hệ đầu đời - tình bạn, tình thân, các rung động dịu dàng chớm nở. Theo nhịp điệu bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, từng trang viết dẫn người đọc đi qua những khoảng cách, những chia xa, cả những điều chưa kịp nói thành lời.

Để cuối cùng, ta nhận ra: Hạnh phúc không phải giữ được ai đó bên mình mãi mãi, mà ở khoảnh khắc cùng nhau ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, và tin rằng những vì sao kia đã lắng nghe trọn vẹn ước mơ tuổi trẻ.

Mắt và nhiệm vụ bất khả thi

Mắt và nhiệm vụ bất khả thi là tiểu thuyết của tác giả Dave Eggers do Nguyễn Xuân Hồng dịch. Johannes, chú chó hoang sống trong công viên, với nhiệm vụ là Mắt - quan sát mọi thứ và báo cáo với bậc tiền bối nhằm đảm bảo sự Hài hòa. Cuộc sống của Johannes cũng đầy rộn ràng khi xung quanh chú chó còn có những người bạn: mòng biển, gấu mèo, sóc và bồ nông là Trợ thủ Mắt.

Nhưng rồi cuộc sống bỗng đảo lộn khi xuất hiện Lữ khách Rắc rối, những hình chữ nhật bí ẩn và thôi miên, những con dê với nhiều tiết lộ gây sốc… đã làm thay đổi cách nhìn của Johannes.

Mắt và nhiệm vụ bất khả thi từng đoạt Giải thưởng văn học Newbery Medal 2024 của Mĩ, với hình minh hoạ tuyệt đẹp, đây là một cuốn sách hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi.

Kim Trang Tây du kí

Tủ sách Tuổi hoa dành cho lứa tuổi mới lớn cũng được bổ sung thêm tác phẩm mới, đó là Kim Trang Tây du kí của Nguyễn Hải Yến.

Kim Trang Tây là ngôi làng cổ quê ngoại của cô bé Yến. Vì hoàn cảnh gia đình, cô bé buộc phải rời thị trấn về quê, dẫn theo một người em “bất đắc dĩ”. Mẹ Yến là con bà Hai, nhưng lại đem hai đứa trẻ về gửi nhà bà Cả. Rồi một ngày, ông ngoại của Yến lại dắt về làng một người bà nữa…

Xoay quanh cuộc sống ở ngôi làng cổ Kim Trang Tây, không chỉ những câu chuyện nghịch ngợm, hài hước, ly kì của lũ trẻ mà còn chuyện bi, hài và những tâm tình sâu kín của người lớn giữa bao bộn bề gian truân.

Dịch vụ giao hàng của Phù thủy Kiki

Tập 2 của bộ truyện tranh màu Dịch vụ giao hàng của Phù thủy Kiki từ xưởng phim Studio Ghibli vừa được ra mắt độc giả Việt Nam.

Những chuyến giao hàng đầu tiên của Kiki không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là những bài học nhỏ xíu nhưng lấp lánh trên hành trình trưởng thành. Qua từng chuyến giao hàng, Kiki dần nhận ra mỗi món đồ mình mang đi đều chứa đựng một tình cảm nào đó: lời chúc, sự quan tâm, một niềm mong đợi.

Và chính em, cô phù thủy nhỏ đang học cách trưởng thành, cũng đang âm thầm giao gửi niềm tin của mình đến thế giới bằng lòng tốt, sự kiên trì và trái tim bé nhỏ không chịu bỏ cuộc.

Nếu bạn từng rung động trước những câu chuyện dịu dàng về tuổi thơ, lòng can đảm và hành trình tự lập, Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki chắc chắn là tác phẩm không nên bỏ lỡ. Hãy mở sách ra, bay cùng Kiki và tìm lại “phép màu” trong chính trái tim mình nhé!