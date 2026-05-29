Khám phá "vũ trụ mùa Hè" tại Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi đầu tiên ở Việt Nam

HHTO - Từ những cuốn sách đầy màu sắc, sân khấu không lời đến workshop vẽ minh họa cùng họa sĩ quốc tế, Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026 là điểm hẹn thú vị cho teen mê vẽ, thích kể chuyện và yêu sáng tạo.

Đọc một cuốn sách, mở ra trăm điều thú vị

Nếu từng nghĩ sách tranh chỉ là những cuốn truyện dành cho trẻ nhỏ, có lẽ bạn sẽ bất ngờ với không khí tại Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 28-31/5/2026. Trong không gian của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, những trang sách mở ra vũ trụ sáng tạo dành cho các bạn mê vẽ, thích kể chuyện.

Bản đồ khu vực Lễ hội Sách tranh Thiếu nhi Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên mà bạn không nên bỏ lỡ là triển lãm “100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ” và hội chợ sách tranh quy tụ nhiều đơn vị xuất bản và phát hành sách thiếu nhi nổi bật tại Việt Nam ghi lại hành trình 20 năm (2006 - 2026) phát triển của những tác phẩm từng lớn lên cùng nhiều thế hệ độc giả.

Buổi giám tuyển cho triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Nguồn ảnh: Children’s Picturebook Festival Vietnam.

Bên cạnh đó, lễ hội hé lộ hành trình một cuốn sách đi từ bản gốc đến tay độc giả Việt Nam. Những câu chuyện phía sau việc dịch sách, giữ tinh thần nguyên tác sẽ được chia sẻ trong phiên trò chuyện chuyên đề “Dịch thuật trong thời đại AI: Hành trình đưa sách tranh ra thế giới” của dịch giả Khuê Thi (Thạc sĩ ngành Dịch văn học tại Anh) và dịch giả Nguyên Hạnh (Phụ trách thị trường Hoa ngữ tại bộ phận Bản quyền của Nhà xuất bản Bookly, Hàn Quốc).

Hơn 66 tác phẩm sách tranh từ Quốc gia khách mời danh dự Hàn Quốc.

Thời gian: 11:00 - 12:00 ngày 30/5/2026 Địa điểm: Phòng triển lãm - Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

Đọc sách tranh qua những sân khấu không lời

Trong chuỗi hoạt động của lễ hội, buổi trình diễn Những cô gái thay đổi thế giới của tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với mục tiêu phát triển kỹ năng đọc viết và thúc đẩy bình đẳng giới cho trẻ em Room to Read đặc biệt thu hút sự chú ý nhờ hình thức kể chuyện thông qua ngôn ngữ hình thể, do cộng đồng nghệ sĩ khiếm thính Cuội Theater thực hiện.

Kể chuyện theo hình thức pantomime (kịch câm) và Visual Vernacular (ngôn ngữ hình thể không lời). Nguồn ảnh: Cuội Theater.

Màn trình diễn xoay quanh câu chuyện của cô bạn Naifat trong cuốn sách cùng tên. Sau khi cha mẹ ly thân, Naifat dần thu mình lại. Bước ngoặt đến khi Naifat tham gia lớp học kỹ năng sống của tổ chức Room to Read.

Nữ sinh Naifat trong bộ phim She Creates Change (Những Cô Gái Thay Đổi Thế Giới).

Khi nhận được câu hỏi: “Bạn muốn trở thành ai trong tương lai?”, Naifat bắt đầu lắng nghe tiếng nói và đam mê âm nhạc của bản thân. Không sử dụng quá nhiều lời thoại, buổi trình diễn vẫn truyền tải được sự cô đơn, tổn thương và hành trình tìm lại chính mình qua ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm sân khấu.

Thời gian: 15:30 - 17:30 ngày 29-30/5/2026 Địa điểm: Phòng đọc thiếu nhi - Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

Cùng teen lật mở trang sách, bật ngàn ý tưởng

Không chỉ tham quan hay xem biểu diễn, teen còn trực tiếp trải nghiệm workshop minh họa cùng họa sĩ minh họa và hoạt hình đến từ Singapore Chloe Chang, từng đoạt giải Diều Pha lê của Hiệp hội Tác giả và Họa sĩ sách minh họa thế giới. Bạn sẽ được khám phá màu sắc, chất liệu và cách kể chuyện bằng hình ảnh để tạo nên tác phẩm minh họa của riêng mình.

Sách The Mirror Maze của họa sĩ Chloe Chang. Nguồn ảnh: @chloethefungi.

Thời gian: 10:30 - 12:30 ngày 31/5/2026 Địa điểm: Phòng nghe nhìn - Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM

Song song đó là hoạt động đọc sách tương tác “Kho tàng của bố” của tác giả Bùi Phương Tâm và Hoàng Giang. Từ những món đồ cũ trong gia đình như chiếc lon sữa cũ, chiếc khăn đã sờn đều chứa đựng ký ức và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Sách tranh "Kho tàng của bố".