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Doraemon: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển: Hãy cứ chọn điều được trái tim mách bảo

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bên cạnh những màn phiêu lưu kỳ thú dưới lòng đại dương, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển còn để lại nhiều dư âm nhờ những câu thoại giản dị nhưng vô cùng sâu sắc.

“Con người vốn dĩ là vậy, dù biết kết quả không tốt nhưng vẫn nhất nhất chọn con đường không nên đi nếu bản thân họ tin điều đó là đúng đắn” - Nobita

Một trong những câu thoại đáng nhớ nhất xuất hiện khi nhóm Nobita bị giam giữ tại Liên bang Mu. Trước sự khó hiểu của Buggy rằng tại sao cả nhóm lại từ bỏ cơ hội trốn thoát để lao vào cứu El, Nobita chỉ nhẹ nhàng đáp: “Con người vốn dĩ là vậy, dù biết kết quả không tốt nhưng vẫn nhất nhất chọn con đường không nên đi nếu bản thân họ tin điều đó là đúng đắn.”

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Cả nhóm bạn luôn chọn làm theo điều đúng đắn

Đó có lẽ cũng là lời giải thích rõ ràng nhất cho rất nhiều hành động trong bộ phim. Nhóm bạn hoàn toàn biết việc xuất hiện để cứu El sẽ khiến kế hoạch đào thoát thất bại và bản thân tiếp tục gặp nguy hiểm. Thế nhưng họ vẫn lựa chọn hành động. Không phải vì chắc chắn sẽ thành công, mà đơn giản vì không thể làm ngơ khi thấy người khác gặp nạn.

“Đúng đắn khác với chính xác.” - Buggy

Sau lời tâm sự của Nobita, Buggy rút ra được một điều rằng: “Đúng đắn khác với chính xác.”

Với một cỗ máy được lập trình để tuân theo mệnh lệnh và tối ưu hiệu quả, Buggy luôn vận hành dựa trên những quy tắc rõ ràng. Nhưng trong hành trình đồng hành cùng Nobita và các bạn, Buggy dần nhận ra con người lại hoạt động theo một nguyên tắc khác đầy khó hiểu.

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Đến cả một chiếc xe cũng ngày càng tình cảm

Bộ phim khéo léo đặt hai khái niệm ấy song song. “Chính xác” là lựa chọn của lý trí, được xác định bằng những quy chuẩn, xác suất và những tính toán khách quan. Trong khi đó, “đúng đắn” lại xuất phát từ niềm tin, lòng trắc ẩn và cảm xúc. Nó không phải lúc nào cũng mang đến kết quả tối ưu, nhưng là điều thôi thúc con người sẵn sàng bước tới đối mặt với những khó khăn.

“Mình không phải chủ nhân của cậu, mình là bạn mà.” - Shizuka

Không chỉ thể hiện qua những quyết định đầy dũng cảm, hành trình của trái tim còn được khắc họa qua cách nhóm bạn dành sự quan tâm chân thành cho Buggy

Trong mắt của những người chủ trước, Buggy chỉ là một bảo bối, một chiếc xe công nghệ vô hồn được tạo ra để phục vụ con người. Nhưng với Shizuka và nhóm bạn, Buggy luôn được đối xử như một người bạn đồng hành thực sự. Nobita luôn chào hỏi Buggy như một người bạn thực sự, thậm chí sẵn sàng nhường cho cậu chiếc giường êm ái nhất. Khi Buggy bị Suneo và Jaian trách móc, Nobita và Shizuka cũng là những người đầu tiên lên tiếng bênh vực. Đặc biệt, món quà nhỏ mà Shizuka dành cho Buggy, một ngôi sao được khắc lên chiếc ốc vít như bùa may mắn.

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Buggy là nhân vật được cưng nhất tập phim này

Chính sự chân thành ấy đã dần thay đổi suy nghĩ của Buggy. Từ một cỗ máy có phần lạnh lùng và máy móc, cậu bắt đầu biết vui, biết buồn, biết lo lắng và biết trân trọng những người bên cạnh mình. Vì vậy, câu nói của Shizuka: “Mình không phải chủ nhân của cậu, mình là bạn mà” không chỉ là một lời an ủi. Nó giống như chìa khóa mở cánh cửa cảm xúc của Buggy, giúp cậu hiểu thế nào là tình bạn thực sự.

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Buggy khiến ai cũng buồn vào cuối phim

Sự thay đổi ấy được đẩy lên cao trào ở những phút cuối phim. Khi đối mặt với Poseidon, Buggy đã đưa ra quyết định vượt khỏi mọi lập trình vốn có. Cậu không còn hành động như một cỗ máy tính toán xác suất thành công hay thất bại, mà lựa chọn bảo vệ những người bạn mình yêu quý. Khoảnh khắc hy sinh ấy cũng là lúc Buggy thực sự hiểu điều mà Nobita từng nói. Giữa “chính xác” và “đúng đắn”, cậu đã chọn điều được mách bảo bởi trái tim.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Doraemon #phim Doraemon #Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển #thông điệp Doraemon

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