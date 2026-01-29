“Đồi Gió Hú” của Margot Robbie muốn là “Titanic thế hệ mới”, netizen cười chê

HHTO - Đạo diễn của “Đồi Gió Hú” phiên bản 2026, với sự tham gia đóng chính của bộ đôi diễn viên Margot Robbie và Jacob Elordi, bày tỏ mong muốn phim sẽ trở thành “Titanic của thế hệ này”. Netizen đa số đều cười chê.

Bộ phim điện ảnh “Wuthering Heights” (“Đồi Gió Hú”) của đạo diễn Emerald Fennell được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Đồi Gió Hú (có bản dịch là Đỉnh Gió Hú) của nữ văn sĩ Emily Bronte. Bản phim này có sự tham gia đóng chính của Margot Robbie (Babylon, Barbie) và Jacob Elordi (Saltburn, Frankenstein).

Có thể thấy đạo diễn Emerald Fennell rất có niềm tin vào “đứa con tinh thần” của mình. Cô bày tỏ mong muốn rằng “Đồi Gió Hú” sẽ trở thành một hiện tượng mà mọi người xem đi xem lại nhiều lần tại rạp, giống như chính cô đã từng xem Romeo & Juliet tận 8 lần tại rạp và khóc nức nở khi không được phép quay lại để xem lần thứ 9. Nữ đạo diễn không giấu tham vọng rằng muốn “Đồi Gió Hú” sẽ trở thành “Titanic của thế hệ này”.

Đồng lòng với đạo diễn, nữ diễn viên chính của phim là Margot Robbie cũng hy vọng khán giả sẽ “đi xem phim này cùng 10 người bạn nữ của mình”. Cô cũng nói thêm rằng cô nghĩ “Đồi Gió Hú” “sẽ là một bộ phim hẹn hò tuyệt vời”.

Phim bị mỉa mai là trông "sặc sỡ" như bản remake của Marie Antoinette.

Tuy nhiên, trái ngược với sự hào hứng của đạo diễn và nữ diễn viên chính, phản ứng của phần đông khán giả là chê bai. Sau khi trailer cũng như một số hình ảnh của phim được tung ra, trên MXH cũng như trong một số diễn đàn phim ảnh, đông đảo netizen cho rằng đây không phải là Đồi Gió Hú của Emily Bronte.

Trong khi tiểu thuyết gốc của Emily Bronte gợi nhắc đến cảnh hoang vu, khắc nghiệt, thì hình ảnh của “Đồi Gió Hú” bản phim 2026 lại nhiều màu sắc đến mức có thể gọi là “sặc sỡ”. Nhiều bình luận mỉa mai không biết đây là phim Đồi Gió Hú hay là một phiên bản khác của Marie Antoinette - một phim về hoàng hậu cuối cùng của nước Pháp, nổi tiếng với các thước phim lung linh ngập tràn những gam màu pastel, tươi sáng. Trang phục của nữ chính Margot Robbie cũng bị chê là “làm quá”, không hợp, thậm chí là không đúng với lịch sử.

Một trong những bộ trang phục bị chê nhất của phim.

Chuyện tình mãnh liệt nhưng đầy thù hận, có phần méo mó giữa Catherine và Heathcliff - hai nhân vật chính trong tác phẩm Đồi Gió Hú - qua trailer phim lại hiện lên có phần quá ngọt ngào, thậm chí là tập trung nhiều vào cảnh “nóng”. Điều này khiến nhiều netizen bị sốc và tức giận, đặc biệt những người yêu thích tiểu thuyết gốc, họ cho rằng phim đã không tôn trọng nguyên tác.

Trước phản ứng gay gắt của netizen, nữ diễn viên Margot Robbie đã lên tiếng bênh vực phim. Cô hé lộ rằng phim không “nóng” như khán giả đã lầm tưởng, mà có nhiều sự “lãng mạn” hơn. Margot Robbie nói: “Đây là một câu chuyện tình lãng mạn hoành tráng. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một bộ phim như thế này - có lẽ là từ The Notebook hay The English Patient. Phải quay lại hàng thập kỷ trước mới thấy”.

Trên poster phim, Wuthering Heights được cho vào ngoặc kép.

Dù vậy, nhiều netizen vẫn chọn không tin tưởng, vẫn không ngừng chê bai và chỉ trích “Đồi Gió Hú” trên MXH. Họ chỉ ra rằng bản phim của đạo diễn Emerald Fennell đã “tinh ranh” sử dụng hai dấu ngoặc kép ở tên phim, thay vì là Wuthering Heights thì lại là “Wuthering Heights”. Dựa vào đó, họ suy đoán điều này có lẽ để ám chỉ rằng đây là một bản phim phóng tác dựa trên tiểu thuyết gốc, chứ không phải là một phim chuyển thể bám sát tiểu thuyết gốc.

“Wuthering Heights” (“Đồi Gió Hú”) do Margot Robbie và Jacob Elordi đóng chính sẽ ra mắt vào ngày 13/2/2026.

Một số bình luận của netizen:

“Có trả tiền “đu fame” cho Titanic, The Notebook, The English Patient chưa?”

“Titanic là một câu chuyện tình yêu lãng mạn với một bi kịch đầy cảm hứng, còn Wuthering Heights là một câu chuyện tình yêu bi thảm nhưng đen tối. Hai câu chuyện không có giống nhau.”

“Cái phim này tự ý thay đổi “tông màu” của nguyên tác luôn, nó không còn là Đồi Gió Hú nữa rồi.”

“Nguyên tác vốn dĩ mang âm hưởng u tối, ảm đạm và bí ẩn. Chỉ cần nhìn vào trang phục và bối cảnh thôi cũng đủ thấy phim đã không đạt được điều đó. Tôi có linh cảm xấu về bản chuyển thể này. Tôi nghĩ nó sẽ thất bại thảm hại.”

“Margot Robbie tự khen phim nhiều đến mức tôi bắt đầu thấy phiền rồi đấy.”

“Tôi không nghĩ Margot và Jacob có được sự ăn ý như Leo và Kate. Trở thành Titanic của thế hệ này ư, mơ đẹp đấy!”

“Thứ nhất, Margot Robbie quá già để vào vai Catherine, trông như một phụ nữ lớn tuổi đóng vai một thiếu nữ. Thứ hai, phim trông như chỉ khai thác các cảnh “nóng” ấy. Một bản chuyển thể thất bại ngay từ những bước đầu tiên.”