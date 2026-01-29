Single's Inferno 5: Jo I Geon đầy khí chất nhưng gây lo ngại vì đời tư phức tạp

HHTO - Trong tuần phát sóng thứ hai của Single's Inferno 5, một cặp catfish - người lật kèo được bổ sung. Trong đó, mỹ nam Jo I Geon ghi điểm với khí chất "anh cả" nổi bật đầy cuốn hút. Tuy nhiên, thông tin đời tư của sao nam lại dấy lên nhiều lo ngại.

Tập 5 của Single's Inferno 5 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử game show bổ sung cùng lúc một cặp catfish vào cuộc chơi. Trong đó, Jo I Geon được nhận xét có sức hấp dẫn nổi bật đáng gờm.

Jo I Geon tự giới thiệu bản thân thuộc kiểu người yêu cuồng nhiệt. Anh tiết lộ chưa từng phải chủ động "cưa cẩm" ai nhưng sẵn sàng chinh phục bằng được đối tượng mà mình cảm mến.

Đảm nhận vai trò "người lật kèo", Jo I Geon có đặc quyền hẹn hò riêng với tất cả sao nữ, sau đó chọn 2 người đi Đảo Thiên Đường. Anh chàng cùng Kim Go Eun có buổi hẹn lãng mạn nhất từ đầu mùa giải đến giờ, theo đánh giá của ban bình luận. Tính cách phóng khoáng, thẳng thật của sao nam gây ấn tượng mạnh.

Chỉ vài giờ sau khi lên sóng, chủ đề về khả năng eye contact (giao tiếp bằng mắt) "cực tình" giữa I Geon và Go Eun gây sốt TikTok.

Đặt trong bối cảnh chung tại Đảo Địa Ngục, I Geon tỏa ra khí chất anh cả, nổi bật giữa dàn cast nam. Sau khoảng 48 giờ tìm hiểu các người chơi nữ, catfish nam nghiêng về phía Kim Go Eun nhất.

Jo I Geon sinh năm 1992, hiện là người chơi lớn tuổi nhất show, nghề nghiệp là diễn viên. Anh chàng có vai diễn đầu tay trong The Trunk của Netflix vào năm 2024. Đáng chú ý hơn, I Geon đã từng tham gia một show hẹn hò khác tên là Eden vào năm 2022.

Dating show này có motif gần giống với Single's Inferno. Các người chơi độc thân chuyển đến nhà chung Eden, giấu kín nghề nghiệp, tuổi tác hay xuất thân, tập trung tìm hiểu đối tượng qua tính cách.

Tại thời điểm lên sóng, show hẹn hò này vướng nhiều tranh cãi vì nội dung phản cảm cũng như kết quả nghi bị dàn xếp. Chính Cho I Geon cũng là thí sinh có lối chơi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Anh ra về một mình nhưng hẹn hò người chơi Lana (cùng show) ngoài đời. Cặp đôi hiện xác định quan hệ bạn bè.

Jo I Geon tái xuất trong Single’s Inferno 5 với tư cách diễn viên tân binh khiến netizen đặt dấu hỏi về động cơ tham gia. Các ý kiến lo ngại sao nam 34 tuổi chỉ dùng Địa Ngục Độc Thân 5 làm bệ phóng danh tiếng thay vì tình cảm chân thành.

Việc từng có kinh nghiệm "chinh chiến" tại show hẹn hò cũng khiến khán giả hoài nghi về I Geon. Liệu người chơi có kế hoạch tạo dựng các hình tượng để "lấy lòng" khán giả thay vì cảm xúc thật không?