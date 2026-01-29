Kim Seon Ho cười là "thần" nhưng cũng có lần cười thấy sợ thay vì rung động

HHTO - Nụ cười má lúm của Kim Seon Ho có uy lực một lần ngắm là đắm say một đời. Đầu năm 2025 là nụ cười ôm tim từ "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt", năm nay là miệng cười nhún vai của "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?".

Kim Seon Ho trở thành nam thần má lúm nổi danh châu Á từ Điệu Cha Cha Cha Làng Biển (Hometown Cha Cha Cha - 2021). Đến đầu năm 2025, anh khiến khán giả "xỉu đùng" với nụ cười ôm tim nháy mắt trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines). Dù chỉ là vai khách mời, xuất hiện khá ít trong 2 hồi cuối của phim nhưng độ hot, sức ảnh hưởng từ nhân vật của anh không kém cạnh bộ đôi chính IU, Park Bo Gum.

Từ vai phụ gieo thương nhớ trong Start-Up (Khởi Nghiệp) đến "Tổ trưởng Hong" má lúm cười xinh đưa Kim Seon Ho trở thành nam thần châu Á.

Nụ cười nháy mắt của Kim Seon Ho trở thành trào lưu gây sốt toàn cầu, vô tình biến đoạn nhạc supernatural (Ariana Grande) trở thành "ám hiệu", cứ vang lên là không ít người bật lên trong đầu hình ảnh anh cười. Hàng loạt ngôi sao "đu trend". Đến nay, nụ cười ôm tim nháy mắt đã trở thành biểu tượng của Kim Seon Ho và vẫn được yêu cầu thực hiện lại trong một vài buổi phỏng vấn.

Kim Seon Ho chỉ Go Youn Jung "đu trend" cười nháy mắt của mình, gấp đôi nhan sắc, gấp đôi rung động.

Chưa đầy 1 năm sau Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, Kim Seon Ho lại khiến khán giả rung động với vai chính trong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không (Can This Love Be Translated). Gần như khung hình nào anh cười mỉm hay cười tươi để lộ má lúm cũng làm người xem tương tư.

"Chả hiểu sao một người U40 mà lúc nào mắt cũng long lanh."

"Anh ấy cười là tôi cũng bất giác cười theo."

"Anh cười một cái là rụng tim luôn."

"Cười thế này hỏi sao người ta không rung động ngay từ lần gặp đầu tiên."

Cứ đóng phim tình cảm thì dù vai chính, phụ hay khách mời đều gây rung động nhưng Kim Seon Ho cũng có lúc khiến fan "sợ ơi sợ" bởi chính nụ cười của mình. Đó là Quý Công Tử - vai diễn đánh dấu màn trở lại sau 2 năm ở ẩn của Kim Seon Ho kể từ Hometown Cha Cha Cha. Quý Công Tử là phim điện ảnh đầu tiên anh đóng chính, một nhân vật phản diện hoàn toàn khác biệt. Kim Seon Ho khiến khán giả gai người khi vào vai sát thủ mang vẻ ngoài lịch lãm nhưng máu lạnh, biến thái, tàn nhẫn.

Nụ cười của "Quý Công Tử" Kim Seon Ho không còn gây rung động mà có phần man rợ. - Video: @w1ftylover

Quý Công Tử là cuộc lột xác thành công, chứng minh năng lực diễn xuất chắc tay của Kim Seon Ho khi cùng một nụ cười nhưng cung bậc cảm xúc khác hẳn.

Sau Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không, khán giả đang ngóng chờ Portraits of Delusion - tựa phim chiếu trên Disney+ do anh đóng chính cùng Suzy. Phim vẫn đang được ghi hình và vừa hoàn thành các cảnh quay tại Hà Nội, Ninh Bình (Việt Nam).