Đòi tẩy chay Doja Cat vì "vạ miệng", nay khán giả "quay xe" vì bài hát mới quá hay?

HHT - Doja Cat từng khiến nhiều người hâm mộ quay lưng vì phát ngôn “không cần sự ủng hộ của fan", khiến cô mất hơn 500 nghìn followers trên Instagram. Dẫu vậy, bài hát mới của Doja Cat vẫn "ăn nên làm ra" với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ

Sau ca khúc mở đường Attention, Doja Cat đã chính thức cho ra mắt đĩa đơn thứ 2 mang tên Paint The Town Red trích từ album mới. Đĩa đơn này ra mắt trong thời điểm Doja Cat đang nhận về nhiều chỉ trích từ người hâm mộ, xuất phát từ những phát ngôn không hay của cô đến cộng đồng fan.

Doja Cat ra mắt ca khúc mới giữa thời điểm bị kêu gọi tẩy chay.

Cụ thể, Doja Cat từng từ chối tên gọi Kittenz mà cộng đồng người hâm mộ của cô đã dùng từ lâu. Thậm chí, cô còn “đốp chát” với fan trên mạng xã hội Threads, khẳng định rằng bản thân không cần sự ủng hộ của người hâm mộ.

Những phát ngôn này về sau đã khiến các fan của Doja Cat không khỏi buồn lòng, kéo theo nhiều fanpage lớn đồng loạt dừng hoạt động. Nữ rapper cũng mất hơn 500 nghìn followers trên Instagram.

Với những bất lợi như thế, nhiều khán giả nhận định rằng lần trở lại tiếp theo của Doja Cat sẽ không thể thành công như đĩa đơn gần nhất được cô ra mắt, ca khúc Attention. Tuy nhiên, những thành tích mà Paint The Town Red đạt được lại khiến nhiều người bất ngờ.

Sau 24 giờ công chiếu trên YouTube, MV của Paint The Town Red đã mang về 1,43 triệu lượt xem, trở thành MV solo của rapper nữ có lượt xem mở màn cao thứ 3 trong năm nay (tính đến thời điểm hiện tại).

Đặc biệt, ở địa hạt Spotify, ca khúc này mang về hơn 3,08 triệu lượt nghe trên toàn cầu, trở thành màn ra mắt thành công nhất năm của một ca khúc solo do rapper nữ thể hiện, vượt qua cả ca khúc Attention cũng của Doja. Trên BXH US Radio Base, Doja Cat nhận về 2,48 triệu người nghe cho Paint The Town Red, cao nhất trong toàn bộ sự nghiệp của cô. Dự đoán, ca khúc sẽ có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này.