Doja Cat "đốp chát" cực căng với người hâm mộ: Bị tẩy chay, tụt luôn 200K follower

HHT - Doja Cat liên tục có những phát ngôn mang đầy tính khiêu khích cộng đồng fan của mình trên mạng xã hội Threads. Những chia sẻ này của nữ ca sĩ khiến nhiều fan buồn lòng và tức giận quyết định ngừng ủng hộ thần tượng.

Thành công với loạt hit như Say So, Kiss Me More cộng thêm tính cách hài hước, Doja Cat nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ được yêu thích nhất hiện nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ ca sĩ liên tục khiến các fan bất ngờ vì những thay đổi khó hiểu trong tính cách lẫn phong cách cá nhân.

Tháng 8/2022, Doja Cat “chơi lớn" khi khoe những tấm hình mới của cô cùng mái tóc được húi cua. Chia sẻ thêm về quyết định cạo đầu, Doja Cat cho hay: “Tôi không thích có tóc. Thậm chí là chưa bao giờ thích luôn. Tôi chẳng thể nhớ ra được một lần nào trong đời tôi, kể từ khi sinh ra mà cảm thấy thích bản thân có tóc cả”.

Mới đây, Doja Cat đã những chia sẻ liên quan đến tên gọi fandom của cô trên Threads. Cụ thể, cô không thích việc các fan tự gọi họ với cái tên Kittenz, mang ý nghĩa "mèo con" để trùng với tên nghệ danh Doja Cat.

“Fan của tôi không tự đặt tên cho họ như thế. Nếu mấy người tự gọi mình là kitten này kittenz nọ thì mấy người nên bỏ điện thoại xuống, đi kiếm việc làm và phụ giúp bố mẹ việc nhà đi”, Doja Cat đăng lên Threads.

Trước phát ngôn này, nhiều fan đã tỏ ra bất bình cũng như khó hiểu với thái độ bất cần của Doja Cat. Trong số những phản hồi của fan dưới bài viết, một khán giả đã bày tỏ mong muốn Doja Cat để cô gửi một lời yêu thương đến các fan như cách cô từng làm khi trước, nhưng Doja Cat lại từ chối.

“Tôi không nghĩ vậy, tôi đâu có quen biết gì mấy người đâu”, Doja phản hồi lại mong muốn của fan.

Tức giận với thái độ của thần tượng, một fan đã bức xúc nói lên suy nghĩ của mình với nội dung như sau: “Chúng tôi cũng đâu có biết nhiều về Doja đâu, nhưng vẫn ủng hộ cô từ lúc thăng đến lúc trầm. Cô nên nhớ rằng cô sẽ chẳng là gì nếu thiếu chúng tôi. Cô bây giờ có lẽ vẫn đang đi làm ở một tiệm tạp hóa, rồi làm nhạc cùng với một nhóm trong gara mà thôi cô nàng bỏ học cấp Ba à…”

Doja Cat đã phản hồi: “Không ai ép các người phải ủng hộ tôi cả, cô nói như thể cô là mẹ tôi vậy. Nói chuyện hệt như một kẻ khùng điên”.

Cuộc khẩu chiến này đã khiến cộng đồng người hâm mộ của Doja trở nên khó xử, nhiều người đã chọn cách rời đi vì không còn được thần tượng xem trọng. Điển hình là nhiều fanpage lớn của Doja Cat trên Twitter đã đồng loạt vô hiệu hóa tài khoản, dừng ủng hộ thần tượng. Ước tính, chỉ trong 3 ngày, tài khoản Instagram của Doja Cat đã tụt mất 200.000 nghìn người theo dõi. Nữ rapper hiện cũng đã khóa tài khoản Threads của mình sau loạt phát ngôn gây sốc này.