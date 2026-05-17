Đội Thám Tử Cừu: Quá hài, quá duyên khi bầy cừu phá án bằng “kiến thức văn học”

HHTO - Khi người chăn cừu yêu quý đột ngột bị sát hại, bầy cừu quyết tâm trổ tài thám tử để tìm cho ra thủ phạm. Nhưng rốt cuộc, bầy cừu thực sự có “kiến thức phá án” hay chỉ là “kiến thức văn học”? Liệu chúng có đòi được công lý cho người chủ của mình?

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Nội dung: Đội Thám Tử Cừu (The Sheep Detectives) kể về một người chăn cừu đột ngột bị sát hại. Bầy cừu của ông quyết tìm cho ra thủ phạm, bằng cách sử dụng những kiến thức có được từ các tiểu thuyết trinh thám được chủ đọc cho mỗi ngày trước giờ vào chuồng ngủ. Diễn viên: Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Galitzine… Chấm điểm: 4/5

Câu chuyện của Đội Thám Tử Cừu (The Sheep Detectives) diễn ra ở một vùng thôn quê. Ở đó, George (Hugh Jackman) là một người chăn cừu giản dị, sống trong một cái nhà xe di động trên một đồng cỏ rộng. George rất yêu quý đàn cừu của mình, ông đặt cho mỗi con một cái tên riêng. Mỗi chiều, George ngồi đọc tiểu thuyết trinh thám cho chúng nghe trước giờ vào chuồng ngủ.

Bỗng, sau một đêm mưa gió, George được tìm thấy nằm sõng soài trên bãi cỏ, ngay bên ngoài nhà xe di động. George đã chết. Cảnh sát kết luận đây là một tai nạn, nhưng bầy cừu tin điều ngược lại. Nhờ những “kiến thức” góp nhặt từ các cuốn tiểu thuyết trinh thám, bầy cừu nhận ra rằng đã có ai đó ghé thăm George vào tối đó, và kẻ đó đã sát hại ông chủ của chúng. Bầy cừu quyết tìm cho ra kẻ thủ ác, đòi lại công lý cho ông chủ yêu quý.

Lúc này, Đội Thám Tử Cừu “bày” ra trước mặt bầy cừu (và khán giả) những nhân vật có liên quan đến George.

Trong đó, những người sống ở thị trấn có Caleb (Tosin Cole), là một người chăn cừu khác, từng bị George đuổi đi. Ham (Conleth Hill) là người bán thịt, không hòa hợp với George lắm có lẽ vì George là người ăn chay. Hillcoate (Kobna Holdbrook-Smith) là mục sư địa phương, trước khi George mất ông đã đến nhà thờ quyên góp một số tiền lớn. Tim (Nicholas Braun) là sĩ quan địa phương, đầu óc không được nhạy bén cho lắm. Và Beth (Hồng Châu), chủ một nhà nghỉ ở thị trấn, người từng trộm một lá thư của George.

Ngoài ra, thị trấn cũng đón tiếp ba vị khách từ nơi xa đến, trùng hợp vào thời điểm George bị sát hại. Đó là Rebecca (Molly Gordon), con gái của George, vì một số lý do ông phải cho cô đi làm con nuôi từ khi cô còn bé xíu. Elliot (Nicholas Galitzine) là một nhà báo tập sự, đến thị trấn để viết về lễ hội văn hóa được tổ chức ở đây. Và Lydia (Emma Thompson), nữ luật sư lạnh lùng đến để công bố di chúc của George.

Ngoài ra, còn có một nhân vật chưa từng lộ mặt, chỉ lộ tiếng qua điện thoại, cũng xuất hiện trong The Sheep Detectives là Peter Van Vuren. Anh là con trai của George, cũng được cho đi làm con nuôi khi còn rất nhỏ. Hiện anh đang ở tận Nam Phi xa xôi.

Nói về bầy cừu của George, mỗi con có một màu lông với kết cấu khác nhau, mỗi con một nết. Có thể điểm danh một số “ngôi sao” như sau: Sebastian - cừu “giang hồ” thích “đi phượt” một mình, Mopple - chú cừu chẳng bao giờ quên bất cứ điều gì, Ronnie và Reggie - cặp cừu sinh đôi muốn húc vào mọi thứ, Cloud - cô cừu có bộ lông đẹp nhất…

Trong đó, Lily là con cừu thông minh nhất. Lily luôn là con cừu đoán trúng thủ phạm trước khi George đọc đến cái kết của các cuốn tiểu thuyết trinh thám. Lẽ dĩ nhiên, Lily được các con cừu khác tin tưởng trao nhiệm vụ phá án. Tuy nhiên, đời thực luôn phức tạp hơn trong sách rất nhiều. Rốt cuộc, Lily thực sự có “kỹ năng phá án”, hay đó chỉ là “kiến thức văn học”?

Thêm nữa, không thể không liệt kê một số trở ngại đáng kể khác trong công cuộc phá án này. Đó là dù có thông minh đến đâu, những con cừu cũng không thể nói được. Ngay cả khi chúng có hét lên thật to tên thủ phạm, thì con người cũng chỉ có thể nghe thấy những âm thanh “bee beeeee” mà thôi.

Ngoài ra, bầy cừu còn mang một số “gánh nặng” bản năng như chúng đã quen với cuộc sống vốn đơn giản và bình yên, không bao giờ rời khỏi đồng cỏ của mình, quên có chọn lọc…

Ngay từ tiêu đề đến hình ảnh, The Sheep Detectives vốn không hề giấu giếm nó là một bộ phim hài hước. Nhưng đáng khen là phim không hề “mất não”, chỉ gây cười cho vui rồi thôi. Phim dễ tạo cảm giác nó dễ đoán, thậm chí chỉ là “trò con nít”, nhưng không phải thế. Các tình tiết trong phim không hề coi thường trí thông minh của khán giả. Có thể nói cuộc vạch mặt hung thủ ở cuối phim có một “bước ngoặt” bất ngờ, diễn ra hồi hộp nhưng rất “đã”.

Khi xem Đội Thám Tử Cừu, dễ nhận thấy phim mang đến niềm vui của những câu chuyện trinh thám, đặc biệt là trinh thám cổ điển kiểu Agatha Christie (tác giả trinh thám nổi tiếng nước Anh). Đó là đưa ra nạn nhân, các nghi phạm, động cơ, và vô số manh mối rời rạc. Không chỉ có bầy cừu, khán giả cũng thấy mình lần theo các dấu vết, căng não để tỉnh táo nhận diện đâu là giả đâu là thật, ráp nối các bằng chứng để tìm ra kẻ thủ ác.

Bên cạnh yếu tố trinh thám phá án, The Sheep Detectives còn là một phim mang đến những thông điệp ấm áp và cảm động về gia đình, tình bạn. Đặc biệt là sự dũng cảm và lòng trung thành, để vượt qua những giới hạn của bản thân vì một mục tiêu lớn lao hơn, vì một người mà chúng ta vô cùng trân trọng.

Đội Thám Tử Cừu (The Sheep Detectives) hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.