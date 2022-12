Đón mùa lễ hội cùng “vườn hoa” SMTOWN: Red Velvet, aespa "nhân đôi" ngọt ngào

HHT - Đến hẹn lại lên, album mùa Đông của nhà SM - “2022 Winter SMTOWN: SMCU PALACE” với sự góp mặt của dàn idol hùng hậu từ Gen 1 đến Gen 4 đã đổ bộ và sưởi ấm trái tim của các fan K-Pop.

Album mùa Đông 2022 của SM sở hữu dàn sao “hót hòn họt” gồm Kangta, BoA, DBSK, Super Junior, SNSD, SHINee, EXO, Red Velvet, NCT, NCT 127, NCT Dream, Way V, aespa… “Vườn hoa” nhà SM trải dài từ Gen 1 đến Gen 4, hứa hẹn cùng nhau thổi bay mùa Đông giá lạnh với những ca khúc tuyệt vời.

Mở đầu album là Welcome To SMCU PALACE. Với thể loại nhạc giao hưởng bay bổng, bản nhạc đến từ SM Classics như thổi hồn vào hình ảnh tòa lâu đài mùa Đông KwangYa - thế giới tồn tại song song với thế giới thực trong “vũ trụ SM”. Bài hát hoàn hảo để mang đến bầu không khí kỳ diệu của mùa lễ hội.

Ca khúc chủ đề The Cure được thể hiện của team leader Thị trấn SM gồm Kanta, BoA, U-Know (DBSK), LeeTeuk (Super Junior), TaeYeon (SNSD), Onew (SHINee), Suho (EXO), Irene (Red Velvet), TaeYong (NCT), Mark (NCT), Kun (NCT) và Karina (aespa). Đây là một ca khúc chữa lành, như một cái ôm động viên dịu dàng cho những ai sắp bước qua một năm đầy khó khăn “Sau mùa lạnh giá, cái cây chúng ta trồng sẽ nở những bông hoa mới xinh đẹp” (tạm dịch).

Tiếp nối những giai điệu vui tươi của The Cure chính là Hot & Cold, được thể hiện bởi Kai (EXO), SeulGi (Red Velvet), Jeno (NCT) và Karina (aespa). Ngay từ khi có thông tin về sự kết hợp của dàn dance-line siêu chất, Hot & Cold nhanh chóng nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cả fan lẫn non-fan.

Với thể loại Pop Dance sôi động, ca khúc thể hiện tình yêu nồng nhiệt và lôi cuốn của tuổi trẻ. Stage video cũng đã được SM cho ra mắt vào chiều ngày 26/12, mang đến màn trình diễn mãn nhãn và dễ thương.

Ca khúc chủ đề thứ hai trong album là Beautiful Christmas. Thuộc thể loại Carol dance cùng nhịp swing sôi động, ca khúc vui vẻ hòa cùng bữa tiệc Giáng Sinh rộn ràng hạnh phúc. Những “bông hoa” xinh đẹp của Red Velvet và aespa kết hợp, mang đến visual rực rỡ và giọng hát ngọt ngào nhân đôi. Beautiful Christmas là một ca khúc đẹp tinh khiết như bông hoa giữa mùa tuyết trắng.

Riêng Jet là một ca khúc thuộc thể loại Hip-Hop Dance sôi động “máu lửa”, với sự góp giọng của EunHyuk (Super Junior), HyoYeon (SNSD), TaeYong (NCT), Jaemin (NCT), SungChan (NCT), Winter (aespa) và Giselle (aespa). Đúng như tên gọi, ca khúc thể hiện mong ước được đồng hành cùng fan đến bất cứ đâu.

Giữa những giai điệu sôi động, bản Ballad Where You Are là một nốt lặng trong album với dàn lineup toàn những giọng ca khủng gồm RyeoWook (Super Junior), Onew (SHINee), DoYoung (NCT), Chenle (NCT), XiaoJun (NCT). Giai điệu nhẹ nhàng kết hợp với tiếng đàn piano da diết, Where You Are mang đến cho người nghe cảm giác nhớ nhung hoài niệm cho mối tình dang dở giữa mùa tuyết rơi giá lạnh.

2022 Winter SMTOWN: SMCU PALACE chắc chắn là một món quà vô cùng ý nghĩa mà SM đã dành tặng cho fan những ngày cuối năm. Ngoài những ca khúc hay, các fan còn thích thú chứng kiến idol SM từ Gen 1 “đồng hành” cùng Gen 4, rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, rất nhiều những dễ thương nho nhỏ được bật mí... Trong dịp Giáng Sinh an lành, nhìn tiền bối cùng hậu bối của Thị trấn SM ngồi lại cùng nhau, nghe họ hoà ca, nghe họ chuyện trò, thật ấm áp và ngọt ngào.

Ngoài album với những ca khúc tuyệt hay, online concert 2023 SMTOWN Live: SMCU PALACE@KWANGYA cũng thu hút sự chú ý của các fan. Concert đặc biệt này sẽ diễn ra vào ngày 01/01/2023, được phát sóng trực tiếp miễn phí qua các nền tảng như YouTube SMTOWN, Beyond LIVE, LG U+ Idol Plus, KNTV,… Quả là một món quà tuyệt vời để bắt đầu năm 2023 đầy hứng khởi!