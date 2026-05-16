Drake tái xuất với 3 album cùng lúc: Cú “đánh úp” lớn nhất của làng nhạc 2026

HHTO - Drake gây chấn động giới âm nhạc với việc ra mắt cùng lúc 3 album: ICEMAN, HABIBTI và MAID OF HONOUR, tạo nên cú đột phá lớn trên các bảng xếp hạng nhạc số.

Ngày 15/5, làng nhạc thế giới chứng kiến màn trở lại gây chấn động của Drake. Thay vì chỉ phát hành album ICEMAN như kỳ vọng ban đầu, nam rapper bất ngờ tung ra cùng lúc thêm hai dự án âm nhạc mang tên HABIBTI và MAID OF HONOUR. Đây cũng là loạt album solo đầy đủ đầu tiên của Drake kể từ For All The Dogs ra mắt vào năm 2023.

Từ tháng 8/2024, nam rapper bắt đầu “nhá hàng” về album ICEMAN trên mạng xã hội khi nhắc đến nhân vật Iceman do nam diễn viên Val Kilmer thủ vai trong bộ phim Top Gun. Không lâu sau, Drake tiếp tục đăng tải ảnh chụp màn hình một thư mục có tên “2.0 - ICEMAN”, làm dấy lên nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Đến tháng 7/2025, dự án chính thức được xác nhận khi nam rapper khởi động dự án livestream ICEMAN nhằm quảng bá cho album cùng tên.

Trong tập thứ tư của series livestream ICEMAN được đăng tải chỉ một ngày trước màn comeback, Drake khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ anh sẽ phát hành cùng lúc 3 album thay vì chỉ một dự án duy nhất. Ngay sau đó, nam rapper liên tiếp đăng tải 3 bài viết trên Instagram cá nhân để công bố tên cùng bìa album của ICEMAN, HABIBTI và MAID OF HONOUR.

Với màn comeback hoành tráng bậc nhất sự nghiệp, Drake đã mang đến một “bữa tiệc âm nhạc” đồ sộ kéo dài qua 43 ca khúc thuộc 3 màu sắc hoàn toàn khác biệt. Trong đó, ICEMAN gồm 18 bài với thời lượng 1 tiếng 9 phút, HABIBTI kéo dài 37 phút với 11 ca khúc, còn MAID OF HONOUR gồm 14 bài trong 45 phút.

Nếu ICEMAN tập trung vào chất liệu Hip-Hop và những màn rap thuần túy, HABIBTI lại nghiêng về R&B cùng Melodic Rap giàu cảm xúc. Trong khi đó, MAID OF HONOUR mang màu sắc mới mẻ hơn với loạt bản Rap kết hợp nền nhạc House sôi động.

Xuyên suốt cả 3 album, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hàng loạt màn kết hợp đa dạng giữa Drake và nhiều nghệ sĩ khác. Bên cạnh những cái tên quen thuộc từng nhiều lần hợp tác với nam rapper như: Future, PARTYNEXTDOOR, 21 Savage, Popcaan, Sexyy Red hay Central Cee, bộ ba album lần này còn đánh dấu sự xuất hiện của nhiều cộng sự mới như: Qendresa, Molly Santana, Loe Shimmy, Iconic Savvy và Stunna Sandy.

Với 43 ca khúc trải dài trên 3 album, Drake được dự đoán sẽ tiếp tục phá thêm nhiều kỷ lục về lượt nghe và bảng xếp hạng. Nam rapper có thể nối dài thành tích nghệ sĩ sở hữu nhiều bài hát lọt Billboard Hot 100 nhất lịch sử. Không ít khán giả cũng kỳ vọng Drake sẽ tái lập kỷ lục chiếm phần lớn Top 10 Billboard Hot 100 như từng làm với Certified Lover Boy. Bên cạnh đó, lượng bài hát khổng lồ từ bộ ba album cũng mở ra khả năng giúp Drake phá thêm các kỷ lục nghe nhạc tuần đầu trên Spotify và Apple Music.

