Những quy định khắc nghiệt được cho là "luật ngầm" từ Anna Wintour ở Met Gala

HHTO - Met Gala 2026 đã diễn ra thành công ngoài mong đợi với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao mang đến sức hút truyền thông cực lớn. Tuy nhiên, để có được tấm vé danh giá, các sao phải vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe được Anna Wintour đề ra.

​Tóm tắt nhanh: Met Gala nổi tiếng với loạt quy tắc khắt khe nhằm giữ đẳng cấp và tính độc bản của sự kiện.

Khách mời phải được Anna Wintour phê duyệt, tuân thủ dress code và nhiều quy định nghiêm ngặt về ứng xử, điện thoại hay hút thuốc.

Vé tham dự Met Gala có giá cực cao, toàn bộ doanh thu dùng để gây quỹ bảo tồn các hiện vật thời trang của Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan.

Met Gala từ lâu không chỉ là một sự kiện thời trang, mà đã trở thành “bữa tiệc quyền lực” mang tính biểu tượng của giới giải trí và nghệ thuật toàn cầu. Đằng sau những bộ cánh Haute Couture cầu kỳ là một hệ thống quy tắc ngầm được xây dựng để bảo vệ tính độc bản và đẳng cấp của đêm tiệc danh giá này.

Sự phê duyệt từ Anna Wintour

Tấm vé tham dự Met Gala là một đặc quyền không dành cho số đông. Mọi khách mời, dù là ca sĩ, diễn viên hay vận động viên nổi tiếng, không ai được đảm bảo suất tham dự qua từng năm. Ngay cả khi các thương hiệu lớn như Chanel, Louis Vuitton hay Valentino chi trả hàng trăm nghìn đô la để mua trọn bàn tiệc, danh sách "nàng thơ" mà các thương hiệu muốn xuất hiện vẫn phải nhận được "cái gật đầu" từ Anna Wintour.

Chi phí tham dự đắt đỏ

Tính đến kỳ Met Gala 2026, giá vé lẻ được đồn đoán đã chạm ngưỡng 75.000 - 100.000 đô la (khoảng 1,9 - 2,5 tỷ đồng), trong khi một bàn tiệc trọn gói có thể lên tới 350.000 đô la (khoảng 9 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này mang mục đích gây quỹ, phục vụ việc bảo tồn hơn 33.000 hiện vật quý giá của Viện Trang phục thuộc Bảo tàng Metropolitan.

Nguyên tắc "20 giây" trò chuyện cùng Anna Wintour

Một trong những quy luật khắc nghiệt nhất chính là nghi thức chào xã giao cùng cựu Tổng biên tập Vogue. Mỗi khách mời khi bước qua bậc thềm bảo tàng chỉ có đúng 20 giây để gặp gỡ và trò chuyện cùng Anna Wintour. Đây là quy tắc nhằm đảm bảo dòng người di chuyển liên tục, đồng thời khẳng định vị thế quan trọng của người chủ trì.

Quy định về "Dress Code"

Bên cạnh yếu tố tài chính, dress code luôn được xem là một trong những quy tắc quan trọng nhất tại Met Gala. Mỗi mùa sự kiện đều gắn với một chủ đề riêng lấy cảm hứng từ triển lãm của Viện Trang phục, yêu cầu khách mời thể hiện tinh thần đó thông qua lựa chọn trang phục và cách xuất hiện trên thảm đỏ.

Chính vì vậy, Met Gala thường chứng kiến nhiều thiết kế mang tính sáng tạo cao, phản ánh góc nhìn nghệ thuật và cá tính riêng của từng nghệ sĩ, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thẩm mỹ hay xu hướng thời trang thông thường. Cũng vì thế, những ai mặc "sai đề" thường đối mặt với nguy cơ bị gạch tên khỏi danh sách mời của những năm sau.

Quy định sử dụng điện thoại di động

Nghệ sĩ tham dự được yêu cầu hạn chế sử dụng điện thoại để đảm bảo tính riêng tư cho sự kiện, đồng thời giữ trọn trải nghiệm giao lưu và thưởng lãm nghệ thuật. Tuy vậy, những bức ảnh check-in lách luật trong khu vực nhà vệ sinh từ lâu đã trở thành một nét thú vị mang tính “ngoại lệ có chủ đích” và thường xuyên tạo nên những khoảnh khắc lan truyền mạnh mẽ sau mỗi mùa Met Gala.

​Quy định cấm hút thuốc

Việc hút thuốc, bao gồm cả thuốc lá điện tử, bị cấm tuyệt đối nhằm bảo vệ không gian trưng bày và những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Sau những sự cố sao hạng A tụ tập hút thuốc trong khu vực vệ sinh trước đây, lực lượng an ninh đã được tăng cường để giám sát chặt chẽ quy định này.

Quy định về độ tuổi

Bắt đầu từ năm 2018, Met Gala áp dụng quy định giới hạn độ tuổi bắt buộc. Khách mời phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham dự. Ban tổ chức khẳng định sự kiện có phục vụ đồ uống có cồn và tính chất tiệc tùng nội bộ không phù hợp với trẻ vị thành niên.

Bên cạnh đó, việc giới hạn độ tuổi còn nhằm bảo vệ các ngôi sao nhí khỏi áp lực truyền thông cực đoan và đảm bảo tất cả khách mời đều đủ sự trưởng thành để tuân thủ các quy tắc ứng xử khắt khe, tránh gây hư hại cho những hiện vật nghệ thuật vô giá bên trong bảo tàng.

Vị trí chỗ ngồi "chiến lược"

Không gian bàn tiệc tại Met Gala được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Ban tổ chức thường mất nhiều tháng để sắp xếp chỗ ngồi dựa trên mức độ tương tác, hình ảnh truyền thông và thậm chí tránh để những nhân vật từng có mâu thuẫn xuất hiện cạnh nhau.

Thực đơn không hành ngò và gia vị nặng mùi

Bên cạnh đó, thực đơn tại Met Gala cũng được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Ban tổ chức thường hạn chế tối đa các nguyên liệu dễ gây mùi như hành, tỏi hay ngò nhằm đảm bảo sự tinh tế trong giao tiếp giữa các khách mời. Các món ăn cũng được thiết kế theo tiêu chí gọn gàng, hạn chế rơi vãi hoặc ảnh hưởng đến trang phục Haute Couture đắt đỏ mà nghệ sĩ diện trong suốt buổi tiệc.

Chính sự cầu toàn đến từng chi tiết nhỏ của cựu tổng biên tập Vogue Mỹ trong các quy tắc đã góp phần tạo nên đẳng cấp đặc biệt cho Met Gala suốt nhiều năm qua. Sự kiện vẫn luôn được đón nhận hằng năm bởi cộng đồng yêu thời trang và người hâm mộ của các celeb trên toàn thế giới.