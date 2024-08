Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ: Lưu ý những hiện tượng thời tiết bất thường

HHT - Trung bình mỗi năm, người dân Hà Nội hít thở một lượng bụi mịn PM2.5 cao gấp 9 lần mức khuyến cáo an toàn cho sức khỏe của WHO. Loại bụi này được coi là "tử thần" trong không khí, gây ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe người dân.

HHT - Dự báo 2 ngày tới sẽ là cao điểm nắng nóng ở khu vực miền Bắc và miền Trung, Hà Nội ghi nhận nhiệt cao đến 36 độ C và Nghệ An là 38 độ C.