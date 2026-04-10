Phi hành gia Artemis II từng được “tiên tri” về chuyến đi, kèm con số khó tin

HHTO - Reid Wiseman - chỉ huy sứ mệnh Artemis II - hóa ra từ nhiều năm trước đã nhận được một lời tiên tri liên quan đến chuyến bay quanh Mặt Trăng. Đáng chú ý là trong lời tiên tri này còn có những con số lạ, khiến cư dân mạng ngạc nhiên.

Phi hành gia Reid Wiseman của NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) là chỉ huy sứ mệnh Artemis II đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Và cư dân mạng mới phát hiện ra rằng chuyến đi của ông đã được “tiên tri” từ nhiều năm trước.

Cụ thể, trong một bài đăng trên mạng xã hội của chính ông Wiseman vào năm 2017 có ảnh tay ông cầm một mẩu giấy nhỏ - là mẩu giấy trong chiếc bánh quy tiên tri.

Trên giấy có ghi: “Một chuyến thăm đến một nơi kỳ lạ sẽ mang lại cho bạn một triển vọng/ góc nhìn mới mẻ”, cùng một vài con số.

Trong bài đăng vào năm 2017 này, Wiseman viết: “Tôi chọn tin vào lời tiên tri mà tôi nhận được tối nay. Có lẽ là Mặt Trăng hoặc chuyến đi đến sao Hỏa”.

Wiseman hiện là bố đơn thân và có 2 con gái, vợ ông đã mất vào năm 2020. Ảnh: Reid Wiseman.

Bánh quy may mắn hay bánh quy tiên tri là những chiếc bánh quy nhỏ, bên trong có một mẩu giấy ngẫu nhiên ghi lời “tiên tri” ngắn, hoặc lời khuyên, động viên. Phần lớn người ăn bánh này coi đây là chuyện vui vui trong gia đình hoặc giữa bạn bè, tuy nhiên, với Wiseman, dường như mẩu giấy mà ông nhận được trong chiếc bánh đã thực sự tiên đoán tương lai.

Chính NASA cũng đã chia sẻ lại bài đăng - giờ có tính lịch sử - của Wiseman, nhấn mạnh các cụm từ “nơi kỳ lạ” và “góc nhìn mới mẻ” để thể hiện rằng lời tiên tri đã trở thành sự thật.

Bởi vì thật vậy, Wiseman đã trở thành một trong 4 phi hành gia lập kỷ lục về khoảng cách bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử, và bay qua mặt tối của Mặt Trăng.

NASA cũng đăng lại bài đăng cũ của Wiseman về mẩu giấy tiên tri. Ảnh: X.

Rất nhiều cư dân mạng tỏ ra ngạc nhiên về mẩu giấy “tiên tri” của Wiseman. Một số người chỉ ra rằng số 47 - con số đầu tiên trên mẩu giấy - được coi là số may mắn trong nhiều nền văn hóa. Còn số 22 cũng được coi là con số có nhiều sức mạnh trong thần số học, tượng trưng cho khả năng biến những ước mơ lớn thành hiện thực.

Và con số 9 là đặc biệt nhất: Vì năm nay là đúng 9 năm kể từ khi Wiseman nhận được mẩu giấy “tiên tri” đó!

Nhiều người đã viết bình luận bày tỏ sự thích thú về “lời tiên tri” dành cho Wiseman, và nói rằng đây đúng là một lời tiên tri lớn, khi nó “ứng nghiệm” ở tầm vũ trụ.

Wiseman trở thành một trong 4 người lập kỷ lục bay xa Trái Đất nhất. Ảnh: AP.

Dự kiến các phi hành gia của Artemis II sẽ trở về Trái Đất vào tối 10/4 (giờ Mỹ, là sáng sớm 11/4, theo giờ Việt Nam).