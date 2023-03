Dự đoán Oscar 2023: "Avatar 2" sẽ bại trận trước đa vũ trụ của Dương Tử Quỳnh?

HHT - Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar 2023 sẽ diễn ra vào sáng ngày 13/3 (theo giờ Việt Nam). Các dự đoán về những cái tên sẽ được xướng lên ở từng hạng mục đang không ngừng tăng sức nóng khi giờ G sắp điểm.

Phim hay nhất

Trong số 10 bộ phim được đề cử tại hạng mục quan trọng nhất của năm nay, Everything Everywhere All at Once chính là cái tên mà mọi mặt báo lớn dự đoán sẽ sở hữu tượng vàng Oscar. Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ là màn giao thoa hoàn hảo giữa chất hàn lâm và giải trí với một câu chuyện khoa học viễn tưởng pha chất hài hành động để tôn vinh tình cảm gia đình cùng những triết lý nhân sinh sâu sắc đậm chất Á Đông.

Dù gây sốt là vậy, thế nhưng khả năng Avatar: The Way of Water nhận giải lại khá thấp trước các ứng cử viên còn lại là The Banshees of Inisherin, The Fabelmans, Tár, All Quiet on the Western Front, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, Elvis và Women Talking.

Nam chính xuất sắc

Điều đặc biệt tại hạng mục này năm nay chính là cả 5 nam diễn viên đều nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Trong đó, 2 cá nhân khả năng cao sẽ nhận tượng vàng là Austin Butler (Elvis) cho màn hóa thân thành huyền thoại Elvis Presley và Brendan Fraser (The Whale) cho sự trở lại ngoạn mục sau nhiều năm rời xa màn ảnh. Thế nhưng Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Paul Mescal (Aftersun) và Bill Nighy (Living) cũng có thể lật ngược thế cờ.

Nữ chính xuất sắc

Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once) khó có thể đánh bại Cate Blanchett (Tár) với nhiều nhận định đây sẽ là tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp của minh tinh gốc Úc. Màn hóa thân thành nhạc trưởng Lydia Tár đầy ám ảnh của Cate được đánh giá là vượt trội hơn hẳn so với 4 người đồng nghiệp còn lại là nữ minh tinh gốc Malaysia, Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans) và Andrea Riseborough (To Leslie).

Nam phụ xuất sắc

Mọi ánh đèn sân khấu dường như đổ dồn về sự trở lại của nam diễn viên Quan Kế Huy (Everything Everywhere All at Once) sau nhiều năm xa rời ánh hào quang Hollywood. Vai diễn “ông chồng đa vũ trụ” Waymond Wang của nam diễn viên 51 tuổi chiếm trọn cảm tình của khán giả với sự chân thành nhưng không kém phần mạnh mẽ bên cạnh Dương Tử Quỳnh.

Ngôi sao Marvel Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) cũng có cùng khả năng chiến thắng trên 3 cái tên còn lại là Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Judd Hirsch (The Fabelmans) và Bryan Tyree Henry (Causeway).

Nữ phụ xuất sắc

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) chính là ứng cử viên sáng giá nhất với màn hóa thân thành Nữ hoàng Ramonda quyền lực trong bộ phim tôn vinh “Chiến Binh Báo Đen” Chadwick Boseman, cũng là lần đầu tiên thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel được cân nhắc ở hạng mục diễn xuất tại Oscars.

Sau Angela, 4 cái tên còn lại bao gồm Kerry Condon (The Banshees of Inisherin), Hồng Châu (The Whale), Stephanie Hsu và Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once).

Đạo diễn xuất sắc

Bên cạnh Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin), Todd Field (Tár) và Rubend Ӧstlund (Triangle of Sadness), đây được cho sẽ là màn so tài giữa bộ đôi Daniel Kwan và Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) với huyền thoại Steven Spielberg (The Fabelmans). Nếu chiến thắng, đây sẽ là lần thứ ba vị đạo diễn Schindler’s List nhận về tượng vàng cao quý này.

Kịch bản gốc và chuyển thể xuất sắc

Thật khó để có thể biết được đâu mới là Kịch bản gốc hay nhất sẽ được gọi giữa Everything Everywhere All at Once, The Banshees of Inisherin, Tár, Triangle of Sadness và The Fabelmans. Thế nhưng có lẽ đạo diễn Martin McDonagh sẽ nhận được giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp.

Trong số 5 đề cử của Kịch bản chuyển thể hay nhất, có lẽ All Quiet on the Western Front và Top Gun: Maverick sẽ có cơ may cao hơn Glass Onion, Women Talking và Living.

Phim hoạt hình xuất sắc

Đầy màu sắc với những cái tên nổi trội gây sốt trong năm vừa rồi, thế nhưng so với Turning Red, Puss in Boots: The Last Wish, Marcel on the Shell with Shoes On và The Sea Beast, có lẽ Pinocchio của “phù thủy kinh dị” Guillermo del Toro lại xứng đáng nhận giải hơn cả nhờ màn biến tấu độc đáo câu chuyện Cậu Bé Người Gỗ kinh điển.

Phim nước ngoài xuất sắc

Bao gồm Close (Bỉ), Argentina, 1985 (Argentina), All Quiet on the Western Front (Đức), The Quiet Girl (Ireland) và Eo (Ba Lan). Thế nhưng với những lợi thế đề cử tại các hạng mục lớn, lần chuyển thể tiếp theo của tiểu thuyết Phía Tây Không Có Gì Lạ chắc chắn sẽ có khả năng thắng giải cao hơn cả.