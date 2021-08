Đường đua phim Hàn tháng 8: Từ kịch tính đến lãng mạn đều có đủ, không thể bỏ lỡ!

HHT - Đường đua phim Hàn trong tháng 8 chính thức lộ diện những cái tên đáng để khán giả "lót dép hóng".

The Road: The Tragedy Of One (Bi Kịch Thượng Lưu)

Bi Kịch Thượng Lưu là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Rintaro Norizuki. Câu chuyện kể về một thảm kịch trong đêm mưa tầm tã tại Royal The Hill - nơi chỉ dành cho giới thượng lưu sinh sống. Nhưng bí mật về thảm kịch này đã được những cư dân tại đây che giấu, vì thế đã dẫn đến chuỗi bi kịch khác xảy ra nhằm đưa sự thật ra ánh sáng.

Phim với sự góp mặt của Ji Jin Hee, Yoon Se Ah, Kim Hye Eun, Chun Ho Jin,... sẽ lên sóng vào tối thứ Tư và thứ Năm hằng tuần từ ngày 4/8.

Police University (Học Viện Cảnh Sát)

Police University là câu chuyện xoay quanh một vụ hỗn loạn đã xảy ra trong khuôn viên của học viện Cảnh sát, vụ việc khiến tất cả sinh viên và thầy cô trong trường phải phối hợp điều tra.

Trong phim, Jinyoung (B1A4) vào vai hacker thiên tài Kang Sun Ho, Krystal vào vai tân sinh viên Oh Kang Hee và Cha Tae Hyun vào vai Yoo Dong Man - giáo sư kiêm thám tử điều tra vụ việc.

Police University phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba hằng tuần kể từ ngày 9/8 tới đây.

Check Out The Event

Check Out The Event thuộc thể loại phim tình cảm, kể về một cặp đôi vừa chia tay thì bất ngờ trúng thưởng một chuyến du lịch. Để có thể nhận thưởng, cả hai giả vờ vẫn đang ở bên nhau để cùng được đến đảo Jeju du lịch.

Min Ah vào vai Ha Song Yi, một điều phối viên làm tại vườn bách thảo, trong khi Kwon Hwa Woon vào vai Park Do Kyum, giọng ca chính nhóm nhạc indie. Check Out The Event được phát sóng vào thứ Bảy hằng tuần từ ngày 14/8.

Hometown Cha-Cha-Cha

Hometown Cha-Cha-Cha được remake lại từ bộ phim Mr.Handy Mr.Hong năm 2004. Trong phim, Shin Min Ah vào vai nha sĩ Yoon Hye Jin - một cô nàng luôn đứng về chính nghĩa, chính vì thế mà cô gặp rắc rối và phải chuyển về ngôi làng ven biển Gongjin.

Về đây, Yoon Hye Jin đã gặp gỡ anh chàng kỳ lạ Hong Doo Sik (Kim Seon Ho) - người luôn được dân làng gọi bằng cái tên Mr. Hong. Mặc dù không có việc làm, nhưng Mr. Hong luôn bận rộn bởi những việc không tên, cứ dân làng cần là anh liền có mặt giúp đỡ.

Hometown Cha-Cha-Cha sẽ ra mắt vào ngày 28/8 tới đây.

Lovers Of The Red Sky

Lovers Of The Red Sky là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jung Eungwol. Nội dung xoay quanh chuyện tình của Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung) - nữ họa sĩ đẹp nhất triều đại Joseon với khả năng nhìn thấy ký ức của người khác và Ha Ram (Ahn Hyo Seop) - nhà chiêm tinh mù màu, một chàng trai văn võ song toàn trừ việc đôi mắt anh chỉ thấy màu đỏ.

Lovers Of The Red Sky sẽ được chiếu vào thứ Hai và thứ Ba hằng tuần kể từ ngày 30/8.