"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

HHTO - Sau khi Thỏ Ơi!! cán mốc 100 tỷ, dàn diễn viên liên tục chia sẻ hậu trường thú vị. LyLy và Pháo đã có những góc nhìn riêng về nhân vật "chồng hư" Vĩnh Đam trong phim.

Chỉ sau ba ngày ra rạp, Thỏ Ơi!! đã nhanh chóng chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trở thành tâm điểm của phòng vé dịp đầu năm. Thành tích này giúp bộ phim thu hút sự chú ý lớn từ khán giả, đặc biệt là với dàn diễn viên trẻ lần đầu đảm nhận vai trò quan trọng.

Dàn cast Thỏ Ơi!!.

Trong phim, Vĩnh Đam lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai nam chính Thế Phong - nhân vật bị gắn mác "chồng hư" khi vướng vào mối quan hệ tay ba với vợ và người tình. Nam diễn viên cho biết bản thân luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện diễn xuất và gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Trấn Thành vì đã hỗ trợ, hướng dẫn rất nhiều trong suốt quá trình quay.

"Chồng hư" Thế Phong trong phim Thỏ Ơi!! là một người thao túng tâm lý.

Vĩnh Đam chia sẻ "chỉ giả bộ khờ trước mắt mọi người thôi".

Ở tuyến nhân vật nữ, Hải Linh - người vợ trong phim do LyLy thủ vai - được xây dựng với hình ảnh sắc sảo, luôn cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chia sẻ về bạn diễn, LyLy cho biết Vĩnh Đam ngoài đời khá hiền và lành, trong khi nhân vật Thế Phong trên phim lại "lươn lẹo" và phức tạp hơn nhiều.

Cặp đôi "đũa lệch" trong phim Thỏ Ơi!!.

Trong khi đó, vai Nhật Hạ - "bé ba" do Pháo đảm nhận - lại mang đến nhiều màu sắc thú vị. Nữ rapper cho biết cô lớn hơn Vĩnh Đam một tuổi và cảm nhận rõ sự "ngây ngô" đặc trưng của bạn diễn. Theo Pháo, sự vô tư này đôi khi khiến người khác chưa quen dễ hiểu lầm, nhưng thực chất Vĩnh Đam luôn muốn tạo không khí vui vẻ cho ê-kíp.

Giao diện "ngoan - xinh - yêu" của Pháo trong phim Thỏ Ơi!!.

"Tâm tốt mà cái cốt cợt cợt", Pháo nói vui về bạn diễn. "Thỏ" cũng cho biết Vĩnh Đam khá dễ thương, vô tư nên việc diễn chung rất thoải mái. Tuy nhiên, sự thoải mái ấy đôi lúc khiến một số cảnh phải quay lại nhiều lần, "khổ chung thôi chứ cũng không có gì".