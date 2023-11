"EMOI EMOI" - Lou Hoàng ft Only C: Ngọt ngào, vui tươi nhưng thiếu mới mẻ

HHT - "EMOI EMOI" đánh dấu màn tái xuất của Lou Hoàng sau một thời gian dài vắng bóng. Tuy nhiên, ca khúc mới được không ít người nhận xét là khá "đều đều", thiếu điểm nhấn ở cả phần nghe lẫn phần nhìn.

EMOI EMOI - ca khúc mới của Lou Hoàng và Only C thuộc thể loại Pop R&B sôi động. Bài hát mở đầu với tiếng guitar mộc mạc, Only C đẩy cao trào với việc đệm đàn và sử dụng nhịp trống dồn dập. EMOI EMOI được cặp bài trùng chắp bút với phần lời tinh nghịch: "Em như kim cương Moussaieff-nary/ Em như ngôi sao lái Ferrari", "Em không quan tâm đến anh là ai/ Anh không quan tâm khác ai ngoài em".

MV EMOI EMOI lấy bối cảnh chính ở Phú Quốc, kể câu chuyện chàng trai vô tình gặp gỡ cô gái của đời mình trong một chuyến du lịch. Từ đây, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Cặp đôi cùng nhau lên rừng xuống biển, ở bên nhau từ lúc bình minh ló dạng đến khi hoàng hôn dần buông.

Sau 3 ngày lên sóng, sản phẩm mới của Lou Hoàng và Only C đạt gần 250K lượt xem trên YouTube. Đa số netizen khen ngợi sự đầu tư chỉn chu của cặp bạn thân làng nhạc Việt. Lou Hoàng và Only C cũng gây ấn tượng với loạt outfit thời thượng trong MV mới. Đặc biệt, các cảnh quay ở Phú Quốc trong EMOI EMOI được đánh giá là đẹp mắt, phần kỹ xảo cũng được xử lý khéo léo.

Tuy nhiên, không ít người nhận xét rằng sản phẩm mới của Lou Hoàng - Only C chưa có sự bứt phá mới lạ cần thiết để nam ca sĩ tạo hiệu ứng trong lần trở lại này. Phần lyrics với những câu "thả thính" không mới, thiếu điểm nhấn nên khó có thể gây ấn tượng từ những lần nghe đầu tiên.

Phần melody của EMOI EMOI cũng không đột phá so với những bản hit trước của Lou Hoàng và Only C như Bắt Cóc Con Tim, Yêu Em Dại Khờ,... Có lẽ vì vậy mà các clip cut của EMOI EMOI trên TikTok, Facebook không nhận về phản hồi mặn mà từ người nghe và không tạo được trend như kỳ vọng.

MV EMOI EMOI tuy được đầu tư kỹ càng về bối cảnh, trang phục nhưng cách xây dựng đường dây gặp gỡ, phải lòng nhau từ ánh nhìn đầu tiên đã khá cũ so với "nhịp đua" của V-Pop thời điểm hiện tại. Vì vậy, EMOI EMOI được nhìn nhận chung là một ca khúc sôi động, ngọt ngào nhưng là "rượu cũ" của Lou Hoàng - Only C.