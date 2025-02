ERIK - Lou Hoàng song ca "Dù Cho Tận Thế", xoá tan nghi vấn "cạch mặt"

HHT - ERIK, Lou Hoàng và nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện vừa bắt tay làm một bản phối mới cho ca khúc Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em) và thẳng thắn chia sẻ về tin đồn "cạch mặt".

Tối ngày 15/2, trên trang cá nhân, ERIK chia sẻ bức ảnh chụp chung cùng Lou Hoàng và nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện tại phòng thu. Giọng ca Sau Tất Cả viết: "Ai nói anh em tui 'cạch mặt' nhỉ? Tụi tui song ca luôn chiều lòng mọi người nè". Cùng với đó, ERIK cho biết tối 16/2 anh sẽ cho ra mắt phiên bản đặc biệt của ca khúc Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em), song ca cùng "anh trai" Lou Hoàng.

Về phía Lou Hoàng, anh hài hước chế lời bài hát để nói lên tiếng lòng: "Ngày đẹp trời để nói dù cho tận thế cũng không chia tay" và gửi lời cảm ơn đến ERIK vì đã ngỏ lời để cả hai có dịp mang đến một màu sắc khác cho ca khúc. "Nhá hàng" thêm về màn kết hợp lần này, Lou Hoàng hài lòng vì "trộm vía, cũng cũng quyện".

Động thái đập tan tin đồn "cướp hit, cạch mặt" của ERIK và Lou Hoàng khiến fan thích thú: "Anh em người ta vậy mà đồn cạch mặt", "Dù cho tận thế vẫn yêu nhau", "Hóng màn kết hợp khủng này"...

Dù Cho Tận Thế là ca khúc OST trong phim Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành, do ERIK thể hiện. Cùng với đó, vào ngày 6/2, ERIK chính thức cho phát hành MV mang tên Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em), thống trị nhiều BXH âm nhạc, leo thẳng Top 1 Âm nhạc Thịnh hành YouTube chỉ sau 5 giờ.

Thế nhưng trên mạng xã hội, bên cạnh lời khen dành cho bài hát thì vấn đề "tranh chấp hit" giữa ERIK và Lou Hoàng cũng trở thành chủ đề khiến netizen bàn tán xôn xao ngay khi teaser ra mắt.

Nhiều fan tìm ra một đoạn clip được đăng tải vào tháng 9/2024, ghi lại khoảnh khắc Lou Hoàng thể hiện bản demo có tên Tận Thế Cũng Không Buông Tay, có giai điệu trùng khớp với OST Dù Cho Tận Thế, còn phần lời được chỉnh sửa đôi chút.

Đến tối 7/2, tác giả của Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em) là nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện và nhà sản xuất Only C đã cùng lên tiếng, giải đáp thắc mắc với khán giả. Only C khẳng định không có chuyện ai cướp bài hát của ai: "Theo tôi được biết, cả Lou Hoàng và ERIK đều được Thiện xác định là đều thích ca khúc Dù Cho Tận Thế và cùng có bản thu demo để Thiện xem ai sẽ hát hợp ca khúc của Thiện nhất".

Sau khi cân nhắc, nam nhạc sĩ đã chọn ERIK là người thể hiện ca khúc.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện cũng cho biết Lou Hoàng hiểu quyết định của anh và mọi người vẫn giữ mối quan hệ tốt.