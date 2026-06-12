Facebook bất ngờ bị lỗi, "đá văng" hàng loạt người dùng, làm sao để khắc phục?

HHTO - Hàng loạt người dùng Facebook, Messenger và Instagram tại nhiều quốc gia bất ngờ gặp lỗi truy cập trong tối 12/6. Meta xác nhận đang xảy ra sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến các nền tảng mạng xã hội của hãng và cho biết đội ngũ kỹ thuật đang khẩn trương khắc phục.

Tối 12/6, nhiều người dùng tại Việt Nam phản ánh tình trạng Facebook hoạt động không ổn định. Một số tài khoản bị đăng xuất đột ngột, trong khi nhiều người khác không thể tải bảng tin, đăng nhập lại hoặc gửi tin nhắn qua Messenger.

Facebook gặp lỗi trên diện rộng (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ Facebook, nền tảng chia sẻ ảnh Instagram cũng ghi nhận các dấu hiệu gián đoạn tương tự. Trên mạng xã hội X, từ khóa liên quan đến Facebook và Instagram nhanh chóng trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi khi số lượng người dùng báo cáo lỗi tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi sự cố trực tuyến Downdetector, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng chục nghìn báo cáo liên quan đến tình trạng gián đoạn dịch vụ của các nền tảng thuộc Meta. Các lỗi phổ biến bao gồm không thể đăng nhập, ứng dụng tự động đăng xuất, không tải được nội dung mới hoặc xuất hiện thông báo lỗi khi sử dụng.

Trước làn sóng phản ánh từ người dùng, Meta đã xác nhận sự cố đang ảnh hưởng đến một số dịch vụ của công ty. Đại diện tập đoàn cho biết đội ngũ kỹ thuật đã ghi nhận vấn đề và đang nỗ lực khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Ảnh chụp màn hình

Sự cố khiến không ít người dùng lo lắng tài khoản của mình bị xâm nhập hoặc đánh cắp quyền truy cập khi bất ngờ bị đăng xuất khỏi hệ thống. Tuy nhiên, trong bối cảnh lỗi xảy ra đồng thời trên diện rộng, khả năng cao nguyên nhân đến từ hệ thống của Meta thay vì vấn đề bảo mật trên từng tài khoản cá nhân.

Đây không phải lần đầu các nền tảng thuộc Meta gặp sự cố quy mô lớn. Trước đó, Facebook, Messenger và Instagram từng nhiều lần gián đoạn dịch vụ khiến hàng triệu người dùng trên toàn thế giới bị ảnh hưởng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Meta vẫn chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố cũng như thời gian dự kiến khôi phục hoàn toàn các dịch vụ. Người dùng được khuyến nghị không nên đăng nhập quá nhiều lần liên tục hoặc thay đổi thông tin bảo mật nếu chỉ gặp tình trạng đăng xuất bất thường trong thời gian hệ thống đang được sửa lỗi.